У боях за Україну загинув знаменитий "кіборг" В'ячеслав Зайцев

Що відомо про "кіборга"

В'ячеслав був істориком, науковцем, депутатом Запорізької міської ради фракції "Європейська Солідарність", військовослужбовцем.

Він до останнього подиху захищав свою землю.

2014 року він пішов захищати країну від ворога, був у найгарячіших точках Донбасу серед яких – Донецький аеропорт. Також він брав участь у багатьох боях війни на Донбасі, зокрема у прориві з оточення під Ізвариним та боях за Дебальцеве і є кавалером ордена "За мужність".

Через рік він повернувся додому та зайнявся депутатською та науковою діяльністю. За його плечима – роботи з вивчення пам'яток Запорізького козацтва як на суші, так і під водою.

В'ячеслав Зайцев був відомий городянам і як громадський діяч – займався захистом прав ветеранів АТО.

У лютому 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, він одним із перших пішов у військкомат і вирушив на фронт у лавах Збройних сил України.

В'ячеслав Зайцев загинув на фронті (фото: Facebook)

"Важко підібрати слова... Наш В'ячеслав Зайцев загинув, боронячи рідну країну.

Дуже сумна новина, в яку не хочеться вірити… Слава Зайцев депутат Запорізької міської ради скликання, військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув на фронті. Слава, ти був справжньою, щирою… Людиною! Ми пам'ятатимемо тебе! Дякую тобі та Вічна тобі пам'ять, Герою", - написав про бійця Михайло Прасол.

В'ячеслав Зайцев брав участь у боях за ДАП (фото: Михайло Прасол)

"В'ячеслав не просто був патріотом, а у професійному житті постійно збагачував нас новими історичними звершеннями, під час війни добровольцем пішов захищати Україну у 2014 році, і зробив це знову у 2022 році. Це мега щира, відкрита і цікава людина, яка надихала оточуючих на добро. та активність на благо рідного краю та України. Герої не вмирають. Вічна та світла пам'ять”, - зі скорботою написав Віктор Дерев'янко.