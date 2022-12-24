У боях за Україну загинув розробник гри S.T.A.L.K.E.R Володимир Чижов: що про нього відомо

Захищаючи Україну під Бахмутом від російських окупантів, загинув розробник Володимир "Fresh" Єжов, який у 2007 році працював над комп'ютерною грою "S.T.A.L.K.E.R Чисте небо".
Про це повідомив воєнний експерт Ігаль Левін у Facebook.
Після 24 лютого Володимир пішов на фронт і героїчно боронив Україну в лавах ЗСУ.
У Героя України залишилося двоє неповнолітніх синів.
"Стало відомо, що захищаючи Україну від російського вторгнення, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир "Fresh" Єжов", - написав Левін.
Володимир Єжов серед комп'ютерників більш відомий за нікнеймом "Fresh". Він був геймдизайнером у компанії GSC Game World. Окрім серії українських "Сталкерів" і "Козаків", працював над іграми World of Battles: Morningstar, Call of Cthulhu та Sherlock Holmes: Devil's Daughter.
Відомо, що свій нікнейм Володимир взяв з американського комедійного серіалу "Принц з Беверлі-Хіллз", він говорив, що там була сцена, де таксі приїжджає і на ньому було написано "Fresh".
Окрім того, один із персонажів гри S.T.A.L.K.E.R Локі зроблений з його зовнішності.
Володимир Єжов з дітьми
Раніше ми повідомляли, що в бою з окупантами загинув заслужений артист України Олександр Шаповал.
Також ми писали, що рятуючи поранених побратимів на фронті загинув парамедик, капелан і кіборг "Архітектор".