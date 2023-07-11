У боях за Україну загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко: що відомо про Героя (фото)

Чим запам'ятався Герой

З початку повномасштабної війни Денис допомагав ЗСУ та територіальній обороні Дніпра, звідки родом. У березні 2022 року він пішов добровольцем до сил оборони України.

За час служби отримав звання молодшого лейтенанта.

У спорті Денис Борейко став майстром спорту міжнародного класу з фехтування, чемпіоном України, призером чемпіонатів світу та Європи серед юніорів. Він також заснував і став першим тренером фехтувального клубу "Liberte" в Дніпрі.

Відомо, Денис Борейко загинув 3 липня. Його поховання відбудеться 13 липня. Спортсмену та військовому було 34 роки.

"Це просто неможливо... Я не вірю... Життя скінчилося..." - написала на своїй сторінці у Facebook дружина Дениса.

Фото: facebook.com/Anna Molookova

Нагадаємо, що станом на травень 2023 року на війні проти Росії загинули 293 спортсмени.