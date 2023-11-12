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У боях із ХАМАС загинув продюсер популярного серіалу "Фауда"

Матан Меїр (фото: twitter.com/issacharoff)
Автор: Іванна Пашкевич

Виконавчий продюсер ізраїльського серіалу "Фауда" Матан Меїр загинув під час бойових дій на території сектору Газа. Йому було 38 років.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну сторінку серіалу у соцмережі Х (раніше Twitter).

Що відомо про загиблого продюсера

Чоловік служив сержантом запасу в 697-му батальйоні 551-ї бригади армії Ізраїлю.

Того дня він був на завданні разом із чотирма товаришами по службі, перевіряючи одну з будівель на півночі сектору Гази в пошуках тунелів ХАМАС.

Матан Меїр (фото: twitter.com/FaudaOfficial)

10 листопада Меїр дістав смертельне поранення внаслідок вибуху поруч із мечеттю в місті Бейт-Ханун.

За словами представника продюсерської групи, Матан працював на зйомках усі чотири сезони.

Він відповідав здебільшого за транспортний реквізит - у серіалі задіяні найрізноманітніші транспортні засоби, від сучасних джипів до стародавніх арабських руїнів.

Матан Меїр (фото: twitter.com/issacharoff)

"Ми з гіркотою повідомляємо, що один із членів сім'ї "Фауда" - Матан Меїр - загинув у бою в секторі Газа. Матан був невід'ємною частиною команди", - повідомляється в публікації Х.

Нагадаємо, "Фауда" (з арабської "хаос") - ізраїльський серіал від Netflix, який розповідає про групу бійців контртерористичного спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю, які працюють під прикриттям під час палестино-ізраїльського конфлікту.

 

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