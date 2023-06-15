У боях за Бахмут загинув син дисидента Роман Чорномаз: що відомо про Героя (фото)

Що відомо про Чорномаза

Роман народився та виріс в досить патріотичній сім'ї, тому не дивно, що після повномасштабного вторгнення Росії пішов до лав ЗСУ.

Батько Романа - відомий історик, дисидент, письменник і громадський діяч Богдан Данилович Чорномаз.

Тетяна Чорномаз, мама військового, також є відомою активісткою. Зараз вона займається активною волонтерською діяльністю.

"Коли почалася війна, Роман просто продовжив справу своїх батьків - став на захист України. Змінив фотоапарат, з яким працював професійно, на приціл снайперської гвинтівки та приєднався до батальйону "Свобода", - пише колишній нардеп.

Роман Чорномаз з міністром оборони України Олексієм Рєзніковим (фото: Procherk.info)

"Все-таки, снайпер - це інтелектуальна робота. Маю прораховувати все, плюс треба влучно стріляти. А ще треба вміти діяти в команді. Снайпер має вміти спостерігати, повинен вміти скласти карту вогню, виявляти ворожу позицію. Снайпер - це щось середнє між командирською і піхотною ланкою. Звісно, є великі ризики. Бо бували випадки, коли ворог, дізнаючись приблизну позицію снайпера, не жалів пакет "градів", бо не могли визначити точно, де він", - розповідав про свою роботу Роман в інтерв'ю Procherk.info.

Однак 13 червня Роман Чорномаз героїчно загинув у бою під Бахмутом.

Роман Чорномаз служив снайпером у батальйоні "Свобода" (фото: facebook.com/oleh.tiahnybok)