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Бой под Золотым: на Донбассе погиб молодой боец ВСУ

STYLERЖизнь    18.02.2020 - 17:11
Бой под Золотым: на Донбассе погиб молодой боец ВСУ
Военный ВСУ Максим Хитайлов погиб после боя под Золотым (фото: коллаж РБК-Украина)

На Донбассе погиб молодой боец ВСУ Максим Хитайлов

Военный ВСУ Максим Хитайлов погиб сегодня, 18 февраля, в масштабном сражении под Золотым. Молодому бойцу было всего 22 года. Он был гранатометчиком и входил в 72-ю отдельную механизированную бригаду.

О погибшем бойце сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Также эта информация появилась и в Facebook-группе "Типичный Северодонецк".

Из соцсети стало известно, что тело Максима Хитайлова находится у боевиков.

Бой под Золотым: на Донбассе погиб молодой боец ВСУ

Скриншот с Facebook

Стоит отметить, что во вторник, 18 февраля, боевики на Донбассе попытались прорвать линию разграничения. Утром около 5 часов утра боевики открыли огонь по позициям 72 и 93 отдельных механизированных бригад. При этом террористы использовали артиллерию.

Украинские военные отразили нападение и начался бой. К сожалению, без потерь не обошлось. Кроме погибшего Максима Хитайлова, трое бойцов ВСУ получили ранения, двое - контузию. У боевиков также есть потери - четверо погибших, шестеро раненых.

В данный момент бой на Донбассе завершился. По данным штаба ООС, боевики запросили режим тишины. ВСУ сохранили свои позиции.

Напомним, что под Киевом в городе Славутич умер "киборг" Евгений Арефьев с позывным "Спартак", который защищал Донецкий аэропорт. Ему было всего 47 лет.

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