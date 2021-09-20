Ботулизм очень опасен: как уберечь себя и родных от смертельного заболевания

В начале осени украинцы активно готовят запасы на зиму и занимаются консервацией продуктов. Именно консервы – овощные, фруктовые, грибные, мясные, рыбные становятся основной причиной заражения ботулизмом. Также ботулизмом можно заразиться при употреблении копченостей, вяленой и сушеной рыбы, особенно приготовленных в домашних условиях с нарушениями гигиены.

Возбудитель Clostridium botulіnum постоянно существует в грунте, он создает споры, очень стойкие от влияния химических и физических факторов. Они способны выдержать кипячение в течение 5 минут, но гибнут при температуре 120 градусов через полчаса. В продуктах токсины могут размещаться неравномерно. Но идеальные условия для ботулотоксинов – емкости без кислорода. Отличить банки с токсинами очень сложно, так как вздутие бывает далеко не всегда.

Инкубационный период при ботулизме может длиться от 2 до 8 дней. Чем он короче – тем сильнее отравление. В очень тяжелых случаях инкубационный период может составить всего 24 часа.

Основные признаки ботулизма:

Диспепсический синдром

Расстройство зрения

Нарушение дыхания

Если у вас появилось нарушение зрения, возникла мышечная слабость, во рту появилась сухость, общее ощущение тумана, предметы начали двоиться, перед глазами возникает сетка – немедленно обратитесь к врачу и сообщите, что есть подозрение на ботулизм.

Ботулизм – очень тяжелое заболевание, которые может вызвать необратимые последствия и привести к смерти больного. Заниматься самолечением категорически нельзя, так как при ботулизме необходимо введение специальной сыворотки.

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