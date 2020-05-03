Босния и Герцеговина отказалась от помощи РФ в борьбе с COVID-19: в чем причина

Босния и Герцеговина отказалась от помощи России (коллаж: РБК-Украина)

Власти Боснии и Герцеговины отказались пускать российских военных медиков

Босния и Герцеговина не пустила на свою территорию медиков из России, которые должны были прибыть для помощи в борьбе с коронавирусом. В ведомстве сообщили, что въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением президиума, поскольку речь идет о воинском подразделении. Эксперты отмечают, что решение властей также может быть связано с недавно опубликованным требованием РФ к Италии относительно ослабления санкций после предоставления гуманитарной помощи.

Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич запретил въезд в страну российским медикам и военным, которые прибыли туда для помощи в дезинфекции на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило министерство безопасности балканского государства 1 мая.

По данным правительства, 24 члена медицинской бригады на пяти специализированных военных транспортных средствах пытались попасть в город Мостар для дезактивации и дезинфекции якобы по просьбе правительства страны. Однако министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич не выдал разрешение на въезд.

Министерство безопасности сообщило, что въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением президиума, поскольку речь идет о воинском подразделении. Пограничная полиция не пропустила конвой из РФ в страну.

Ранее военные специалисты из РФ уже дезинфицировали различные объекты в Боснии и Герцеговине, а также в Сербии.

Также эксперты отмечают, что решение властей Боснии и Герцеговины могло измениться на фоне недавно опубликованных документов, присланных из России в Италию после предоставления гуманитарной помощи. Сообщается, что РФ шантажирует одну из итальянских партий и требует надавить на Брюссель.

Ранее РБК-Украина писало, что ОАЭ передадут Украине 10 тонн гумпомощи для борьбы с коронавирусом.