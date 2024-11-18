Боржемська вийшла на зв'язок після скандалу навколо смерті Узелкова

9 листопада помер боксер В'ячеслав Узелков . Проте скандали навколо його останніх днів життя, похорону та стосунків із колишньою дружиною Мариною Боржемською та дітьми все ще не вщухають. Ексдружина спортсмена вже реагувала на хейт, а тепер подякувала за підтримку.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram .

Фітнес-тренерка розповіла, що за останні дні вона та її діти отримали величезну кількість слів підтримки від друзів, знайомих та звичайних користувачів мережі.

"Кожне ваше слово, кожне повідомлення - це як промінь світла, який дає нам сили рухатися далі. Часто нам здається, що ми самотні у своїй боротьбі, але саме в такі моменти розумієш, наскільки важлива підтримка та добре слово. Я відчуваю вашу турботу, вашу емпатію та співчуття. Ви даруєте нам віру, що, незважаючи на всі виклики, з якими ми зараз стикаємося, ми не одні", - наголосила Боржемська.

Вона зазначила, що з такою підтримкою вона та її родина стають ще сильнішими.

"Разом ми сильніші, і це неймовірне почуття - знати, що тисячі сердець б'ються в унісон, підтримуючи нашу родину", - розповіла фітнес-тренерка.

Також вона побажала кожному "багато кохання, миру та радості".

Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Скандал навколо смерті Узелкова - що відомо

Після того, як 9 листопада стало відомо, що боксер помер у віці 45 років, син В'ячеслава, Роберт Узелков, вийшов на зв'язок зі своїми підписниками і розповів, що йому дуже боляче. Зазначимо, що у серпні цього року син публічно зрікся свого батька.

Також про колишнього чоловіка написала і сама Боржемська.

Незабаром на Роберта посипалися звинувачення та хейт у мережі. 15-річний підліток вийшов на зв'язок і зазначив, що ніколи не стикався з таким, тим паче, що був не найкращий час для негативу та критики. Роберт підкреслив, що спілкувався з батьком та підтримував його, коли той потрапив до лікарні та проходив реабілітацію.

Марина Боржемська, природно, заступилася за сина, зазначивши, що ніхто не знає, що насправді відбувається у них в сім'ї.

Потім вона шокувала заявою, що її діти отримують погрози після смерті батька.

А згодом мати боксера, Зінаїда Узелкова, в інтерв'ю одному з видання заявила, що колишня дружина "несла" її синові лише "негатив". Тому її не пустили на похорон.

Марина Боржемська вже встигла відповісти їй.

Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)