Боржемська вийшла на зв'язок після скандалу навколо смерті Узелкова
9 листопада помер боксер В'ячеслав Узелков. Проте скандали навколо його останніх днів життя, похорону та стосунків із колишньою дружиною Мариною Боржемською та дітьми все ще не вщухають. Ексдружина спортсмена вже реагувала на хейт, а тепер подякувала за підтримку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на її новий пост у Instagram.
Фітнес-тренерка розповіла, що за останні дні вона та її діти отримали величезну кількість слів підтримки від друзів, знайомих та звичайних користувачів мережі.
"Кожне ваше слово, кожне повідомлення - це як промінь світла, який дає нам сили рухатися далі. Часто нам здається, що ми самотні у своїй боротьбі, але саме в такі моменти розумієш, наскільки важлива підтримка та добре слово. Я відчуваю вашу турботу, вашу емпатію та співчуття. Ви даруєте нам віру, що, незважаючи на всі виклики, з якими ми зараз стикаємося, ми не одні", - наголосила Боржемська.
Вона зазначила, що з такою підтримкою вона та її родина стають ще сильнішими.
"Разом ми сильніші, і це неймовірне почуття - знати, що тисячі сердець б'ються в унісон, підтримуючи нашу родину", - розповіла фітнес-тренерка.
Також вона побажала кожному "багато кохання, миру та радості".
Марина Боржемська з дітьми (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Скандал навколо смерті Узелкова - що відомо
Після того, як 9 листопада стало відомо, що боксер помер у віці 45 років, син В'ячеслава, Роберт Узелков, вийшов на зв'язок зі своїми підписниками і розповів, що йому дуже боляче. Зазначимо, що у серпні цього року син публічно зрікся свого батька.
Також про колишнього чоловіка написала і сама Боржемська.
Незабаром на Роберта посипалися звинувачення та хейт у мережі. 15-річний підліток вийшов на зв'язок і зазначив, що ніколи не стикався з таким, тим паче, що був не найкращий час для негативу та критики. Роберт підкреслив, що спілкувався з батьком та підтримував його, коли той потрапив до лікарні та проходив реабілітацію.
Марина Боржемська, природно, заступилася за сина, зазначивши, що ніхто не знає, що насправді відбувається у них в сім'ї.
Потім вона шокувала заявою, що її діти отримують погрози після смерті батька.
А згодом мати боксера, Зінаїда Узелкова, в інтерв'ю одному з видання заявила, що колишня дружина "несла" її синові лише "негатив". Тому її не пустили на похорон.
Марина Боржемська вже встигла відповісти їй.
Марина Боржемська (фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Раніше ми розповіли, якими були останні слова Узелкова у соцмережах.
Також читайте, що Ігор Кондратюк чесно висловився про смерть Узелкова.