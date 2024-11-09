Боржемська прокоментувала смерть колишнього чоловіка Узелкова: "Вдячна йому за все"

У 45 років помер зірка українського боксу В'ячеслав Узелков . Трагічну звістку вже прокоментував його син Роберт , а тепер про втрату висловилася і колишня обраниця зірки, фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Марина Боржемська про смерть В'ячеслава Узелкова

У своєму блозі вона опублікувала відповідну публікацію, у якій зачепила тему непростих стосунків з колишнім партнером. Проте, попри все, що було між ними, Марина подякувала чоловікові.

"Пішов з життя В'ячеслав Узелков. Батько моїх дітей. Незважаючи на всі складнощі, що були між нами, я вдячна йому за все", - написала Боржемська.

Марина Боржемська висловилася про смерть колишнього чоловіка В'ячеслава Узелкова (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Що відомо про шлюб В'ячеслава Узелкова і Марини Боржемської

Вони одружилися ще у 1999 році й прожили разом 22 роки. Про розставання пара повідомила у 2021 році. У цьому шлюбі у зірок народилося двоє дітей: у 2009 році на світ з'явився їхній син Роберт, а у 2012 - донька Олівія.

Після розлучення обоє не приховували, що їм не вдалося залишитися у дружніх стосунках, і ділилися, що зіштовхнулися у шлюбі з низкою проблем, які їм разом не вдалося подолати.

Боржемська після розриву практично не коментувала тему свого особистого життя, у той час як В'ячеслав не так давно повідомив, що більше не самотній, і в майбутньому планує одружитися зі своєю новою коханою. У мережі він публікував романтичний кадр, на якому можна було побачити руку його обраниці.

В'ячеслав Узелков збирався одружитися вдруге (Фото: instagram.com/uzelkov_official)

Боржемська також у своїх інтерв'ю говорила, що у стосунках з Узелковим зіштовхнулася з таким явищем, як аб'юз. Вона казала, що раніше не розуміла всіх наслідків і їй не вистачало духу прийняти "доросле рішення" та піти.

"У мене аб'юзинг був більше не в тому, щоб підняти руку. Це моральний аб'юзинг. Це якась моя жертовність, це відповідальність за те: "а що він без мене буде", "як він без мене". Я ж то живучи з цією людиною на одній території, яка знала, на які струни натиснути в моєму серці, в моїй душі, що мені потрібно сказати для того, що я не зібрала речі і не пішла. Зманіпулювати своїм здоров'ям, зманіпулювати своїм дитинством поганим, зманіпулювати тим, що окрім мене нікого в житті більше немає і нема на кого покластися", - ділилася відвертими подробицями тренерка.

У шлюбі Марини Боржемської і В'ячеслава Узелкова народилося двоє дітей - син Роберт і донька Олівія (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Але після народження сина Роберта Боржемська остаточно зрозуміла, що їхньому союзу прийшов кінець.

"От остаточно для себе зрозуміла, що я не хочу з ним жити. Я стала мамою для нього. Потім шкода, що захворів, інсульт. Знову ж таки, я не можу залишити людину. Я б ніколи не кинула людину у хворобі. Тому що ми з ним прожили стільки життя, я від нього народила дітей. Я не можу просто так поставитись до нього. Як так можна кинути людину, навіть якщо ти до нього вже нічого не відчуваєш", - також розповідала Марина.

В'ячеслав Узелков з дітьми (фото: instagram.com/uzelkov_official)