Борються з інфекціями та нормалізують тиск: 6 продуктів з великим вмістом фолієвої кислоти

Що таке фолієва кислота

Фолієва кислота, також відома як вітамін В9, відіграє ключову роль у багатьох основних функціях організму. До того ж така кислота допомагає організму виробляти еритроцити, які підтримують ваші органи та тканини у відмінній формі і лейкоцити, що борються з інфекціями.

Вживання рекомендованої дози вітаміну В9 з їжею зменшує ризик інсульту і серцево-судинних розладів, нормалізує кров’яний тиск та знижує рівень холестерину в крові.

Дорослим і дітям старше 14 років варто споживати 400 мікрограмів фолієвої кислоти щодня. Приблизно така кількість міститься в півтори чашці вареного шпинату.

Вагітним варто споживати 600 мікрограмів фолієвої кислоти щодня, що приблизно еквівалентно кількості, яка міститься у двох з половиною чашках вареного шпинату.

Якщо ви не отримуєте достатньо фолієвої кислоти, то можна помітити зміну кольору шкіри, волосся та нігтів. Крім того, може виникнути анемія та захворювання крові.

Дефіцит фолієвої кислоти також може бути пов’язаний з депресією та підвищеним ризиком серцевих захворювань

Які продукти містять фолієву кислоту

Шпинат

Рослина не славиться яскраво вираженим смаком, вона є багатою на мінеральні речовини та вітаміни. У ньому високий вміст йоду, багато білка, вуглеводів і клітковини.

Крім того, шпинат містить 80 мкг фолієвої кислоти.

Спаржа

Лише завдяки чотирьом шматочкам вареної спаржі можна отримати 89 мікрограмів фолієвої кислоти. Приготуйте запечену в духовці спаржу, щоб збільшити споживання фолієвої кислоти.

Авокадо

В одному плоді авокадо міститься до 90 мкг вітаміну В9. До того ж авокадо містить вітамін С, В6 і жирні кислоти Омега-3.

Печінка

У 100 грамах яловичої печінки міститься 240 мкг, у свинячий - 225 мкг, курячої - 240 мкг.

В печінці тріски - 110 мкг. Печінка - це джерело вітаміну B9, заліза та інших важливих біологічно активних речовин.

Броколі

Без нього не обходиться жодна збалансована дієта.

Броколі має багатий вміст вітамінів та поживних речовин, і при цьому низьку калорійність.

Концентрація фолієвої кислоти - 85 мкг на 100 г цієї капусти.

Бобові

Бобові допомагають вивести з організму надлишок холестерину, є відмінними антиоксидантами та чудовим джерелом якісного рослинного білка.

У 100 грамах варених бобових міститься до 200 мкг фолієвої кислоти.