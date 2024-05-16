Боротися чи тікати? 5 ознак "токсичної" роботи, на які не можна закривати очі

Основні ознаки "токсичної" роботи

Реалізація ідей лише однієї особи чи групи людей.

Якщо лише одна людина (або група людей) отримує більше уваги, довіри та перспектив у реалізації завдань і власних ініціатив, інші співробітники компанії відчувають себе недооціненими.

Так у колективі формується "токсичність" - виникають плітки, заздрість, озлобленість, небажання розуміти один одного чи іти на поступки.

Гроші - єдина винагорода.

Якщо гроші (чи бонуси) - єдина винагорода, яку отримує людина на роботі, це з часом може призвести до небажання прокидатися вранці та розпочинати робочий день. Крім того, гонитва за матеріальним часто стає причиною конфліктів всередині колективу (коли кожен прагне "урвати свій шмат").

Ще гірше, якщо роботодавець мотивує підлеглого взятися за новий проект, працювати понаднормово, або ж стати ментором новачка виключно за допомогою додаткової оплати праці.

Турбота керівництва виключно про прибуток може бути ознакою неетичної корпоративної поведінки, адже "робоча культура" має бути спрямована не лише на отримання доходу, але й на місію, цінності компанії, розвиток продукту і команди.

Відсутність розвитку і перспектив.

Якщо ви та ваші колеги щодня займаєтесь однотипною роботою, не дізнаєтесь нічого нового, не отримуєте нових навичок і не розкриваєте власний потенціал, рано чи пізно ця рутина зажене вас у глухий кут і ви втомитесь від такої діяльності.

Компанії, які турбуються про свій колектив і прагнуть уникнути "токсичного" середовища в офісі, займаються розвитком персоналу (влаштовують майстер-класи, організовують обмін досвідом чи курси підвищення кваліфікації) та навіть інколи спільним дозвіллям (пікніки, походи, інші активності).

При цьому співробітники не "стоять на місці", а в процесі навчання й розваг допомагають один одному і стають більш згуртованими.

Напружене робоче середовище.

Одна з найважливіших ознак "токсичного" робочого місця - несприятлива чи відверто негативна атмосфера в офісі або ж у робочих чатах.

Експерти з працевлаштування наголошують - взаємодія співробітників один з одним має бути комфортною для всіх, адже негатив, заздрість, плітки чи озлобленість перетворюють робочий процес на каторгу.

У такій атмосфері важко досягти успіху та проявити себе. Натомість можна отримати вкрай негативний досвід і навіть проблеми зі здоров'ям внаслідок регулярного стресу та переживань.

Некомпетентне ("токсичне") керівництво.

Робоча атмосфера в будь-якій компанії залежить не лише від співробітників, але й від їхнього безпосереднього керівництва. Якщо начальник - відверто "токсичний" - це ускладнює всі процеси та знищує бажання працювати в цілому.

Хороший та адекватний керівник має реалістичні очікування щодо ваших вмінь, навичок і перспектив. Він ніколи не влазить у кожен аспект вашої роботи (заважаючи тим самим виконувати поставлені завдання).

Така людина довіряє колективу, прагне його розвивати та розвивається сама. Розуміє допущені помилки та допомагає їх виправити (адже всі ми - люди). Не зловживає владою та дозволяє людям мати власну думку. Вислуховує та направляє, а не змушує мовчати й підкорятися "наказам".

Як зрозуміти, що час звільнятися

Помітивши на своїй роботі ознаки "токсичності" спершу варто спробувати змінити ситуацію - не замовчувати проблеми, ділитися думками з колективом і керівництвом (аби опрацювати проблемні моменти разом).

Якщо ж нічого не виходить, проаналізуйте свої відчуття - чи готові ви до звільнення та пошуку нових горизонтів.

Серед основних ознак, які можуть вказати на необхідність змін, варто згадати: