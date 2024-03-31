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Боролася з важкою хворобою: померла відома українська журналістка і ведуча

Олена Данилюк (фото: facebook.com/olena.danyluk)
Автор: Іванна Пашкевич

Померла журналістка, головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії РАІ Олена Данилюк. Останній час вона боролася з онкологічним захворюванням і проходила курс хіміотерапії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на rai.ua.

Що відомо про Олену Данилюк

Зазначається, що журналістка з 1993 року була обличчям телеканалу, провідною теле та радіоведучою.

Також останні декілька років вона викладала на кафедрі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю університету Короля Данила, передавала свій досвід та знання молодим журналістам.

Олена Данилюк (фото: Facebook)

"Вона була не лише видатною журналісткою і ведучою, а й чудовою людиною. Її тепла душа і професійна майстерність завжди надихали і вражали. Нехай її добрі діла і пам'ять про неї залишаться назавжди в наших серцях", - написала на своїй сторінці у Facebook колега Данилюк Катерина Говера.

До слова, у червні Олені мало б виповнитися 47 років. У неї залишились мама, чоловік та донечка Анастасія. 

Нещодавно ми розповідали, що помер видатний науковець, політик і Герой України Ігор Юхновський.

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