Боролася з важкою хворобою: померла відома українська журналістка і ведуча

Що відомо про Олену Данилюк

Зазначається, що журналістка з 1993 року була обличчям телеканалу, провідною теле та радіоведучою.

Також останні декілька років вона викладала на кафедрі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю університету Короля Данила, передавала свій досвід та знання молодим журналістам.

Олена Данилюк (фото: Facebook)

"Вона була не лише видатною журналісткою і ведучою, а й чудовою людиною. Її тепла душа і професійна майстерність завжди надихали і вражали. Нехай її добрі діла і пам'ять про неї залишаться назавжди в наших серцях", - написала на своїй сторінці у Facebook колега Данилюк Катерина Говера.

До слова, у червні Олені мало б виповнитися 47 років. У неї залишились мама, чоловік та донечка Анастасія.