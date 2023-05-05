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"Боролася, хоч знала, що приречена": померла відома спортсменка Марина Діхтяр

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П'ятниця 05 травня 2023 17:27
"Боролася, хоч знала, що приречена": померла відома спортсменка Марина Діхтяр Марина Діхтяр 6 років боролась з онкологією (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На Черкащині померла відома спортсменка, володарка бронзової медалі на Чемпіонаті України серед параолімпійців у 2005 році Марина Діхтяр. Вона протягом 6 років боролась із дуже рідкісною формою онкології - такою хворіє одна людина на мільйон.

Про смерть спортсменки повідомив Олександр Хоменко на своїй сторінці Facebook.

Що відомо про Марину Діхтяр

"З початком війни Маруся евакуювалася до батьків на Черкащину, опинившись там відірваною як від допомоги онкологів, які єдині могли фізично помʼякшити її страждання, так і від безпосередньої моральної підтримки друзів. Вона тричі намагалася повернутися до Києва, аби хоча би проконсультуватися з лікарями. Але кожного разу щось зривалося. 160 кілометрів виявилися завеликою відстанню для її стану", - пише Олександр.

У 2017 році в Марини після операції в Німеччині тамтешні лікарі виявили четверту неоперабельну стадію мезотеліоми. Це рідкісний вид раку черевної порожнини, коли злоякісні пухлини утворюються в епітелії, що покриває внутрішні органи.

"Лікарі їй давали десь пів року життя. Вона прожила шість років. Бо боролася, навіть добре розуміючи, що приречена. І я мало зустрічав людей, які так любили життя", - зазначив Хоменко.

&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина Діхтяр&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина ДіхтярМарина боролась з онкологією протягом 6 років (фото: reporters.media)

Спортсменка пройшла 15 курсів хіміотерапії, поєднаних з імунотерапією. Кожен коштував понад 130 тисяч гривень. Гроші на лікування збирала завдяки небайдужим у соцмережах. Від цього Марина отримувала додатковий стрес, бо доводилось просити про допомогу.

Знайомі спортсменки згадують, що вона називала себе "людиною, що вижила", оскільки набагато довше протистояла хворобі, ніж це прогнозували лікарі. Попри важкий діагноз Марина активно займалась у спортзалі.

&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина ДіхтярМарина Діхтяр називала себе "людиною, що вижила" (фото: Facebook/Marina.Dihtar)

Відомо, що Марина народилася у Смілі, що на Черкащині. Вивчала психологія у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара. Тривалий час жила у Києва. Була керівником проєктів у галузі цивільного та промислового будівництва.

Зазначається, що Марина померла майже два тижні тому, але тільки зараз це стало відомо загалу.

&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина Діхтяр&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина Діхтяр&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина Діхтяр&quot;Боролася, хоч знала, що приречена&quot;: померла відома спортсменка Марина ДіхтярМарина боролась із дуже рідкісною формою онкології (фото: Facebook/Marina.Dihtar)

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