В Борисполе пациент с COVID-19 принес с собой гранату в больницу

Под Киевом в Борисполе заразившийся коронавирусом мужчина взял с собой при госпитализации в больницу шумовую гранату. К счастью, опасный предмет вовремя удалось обнаружить и изъять, рассказал депутат городского совета и врач КНП "Бориспольская многопрофильная больница интенсивного лечения" Илья Луцив.
Об этом он написал в своем Facebook.
Отмечается, что граната в помещении с аппаратами ИВЛ и кислородом могла бы привести к очень опасным последствиям при взрыве.
"Новости с передовой... Пациент принес в "ковидное" отделение гранату! Я знаю, что порой хотите поубивать врачей, но от этого и пациенты пострадают", - говорится в публикации.
Боеприпас у пациента заметили медики в COVID-отделении, которые сообщили о ситуации руководству больницы.
"Спасибо реаниматологам за наблюдательность и директору за то, что вынес и обезвредил опасный предмет!" - пишет Луцив.
Как уточнил главврач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур, шумовую гранату у пациента заметили при переводе в реанимацию, передает УНН.
У самого пациента был подтвержден COVID-19. В настоящее время мужчина находится в реанимации.
Щур добавил, что после инцидента вызвали правоохранителей.
Ранее сообщалось, что зимой в Черновцах произошел взрыв в COVID-больнице, и в результате инцидента были пострадавшие.
Напомним, перед этим в запорожской COVID-больнице взорвался аппарат искусственной вентиляции легких, в результате пожара погибли 4 человека - врач и 3 пациента, которые были на ИВЛ.