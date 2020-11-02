В Борисполе мужчина напал на девочку-подростка: пытался изнасиловать

В Борисполе Киевской области мужчина напал на 14-летнюю девочку-подростка. Он избил девочку и попытался ее изнасиловать. Ребенка спасли прохожие, которые услышали жуткие крики.

По предварительным данным, преступник затащил свою жертву в подвал и там пытался надругаться на ней и начал избивать. Жуткие крики услышали прохожие и немедленно сообщили на горячую линию "102". Детали рассказали на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Патрульные прибыли на место происшествия и услышали женские крики, а также мужской голос, который сыпал угрозами. Правоохранители проникли в подвал и обнаружили там перепуганную 14-летнюю девочку. Рядом с ней находился взрослый мужчина. Девочка рассказала, что этот мужчина избил ее и пытался изнасиловать. Она оказывала сопротивление и звала на помощь, в надежде, что ее крики кто-нибудь услышит.

На место происшествия также была вызвана следственно-оперативная группа. Полиция Киевской области на данный момент выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает, почему 14-летняя девочка оказалась поздно вечером одна на улице.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в центре Одессы 47-летний мужчина напал на девушку-бариста в одном из кафе и зарезал ее.

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