В "Борисполе" баскетболисты проучили автохама: появилось видео

Возле аэропорта "Борисполь" спортсмены проучили автохама, который неправильно припарковался
Возле аэропорта "Борисполь" баскетболисты национальной сборной Украины проучили автохама, который бросил свой автомобиль на произвол судьбы, перекрыв проезжую часть. Видео появилось на странице "Баба і кіт" в Facebook.
На кадрах видно, как несколько спортсменов берут авто, раскачивают его и переставляют на другое место.
"ЗупиниЛося в аэропорту Борисполь. Водитель бросил авто посреди дороги. Игроки сборной Украины по баскетболу не растерялись и освободили проезд", - говорится в подписи к видео.
Баскетболисты проучили автохама в "Борисполе"
Пользователи сети активно комментируют ролик и ситуацию, что сложилась.
Скриншот комментариев
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