В "Борисполе" баскетболисты проучили автохама: появилось видео

Возле аэропорта "Борисполь" баскетболисты национальной сборной Украины проучили автохама, который бросил свой автомобиль на произвол судьбы, перекрыв проезжую часть. Видео появилось на странице "Баба і кіт" в Facebook.

На кадрах видно, как несколько спортсменов берут авто, раскачивают его и переставляют на другое место.

"ЗупиниЛося в аэропорту Борисполь. Водитель бросил авто посреди дороги. Игроки сборной Украины по баскетболу не растерялись и освободили проезд", - говорится в подписи к видео.

Баскетболисты проучили автохама в "Борисполе"

Пользователи сети активно комментируют ролик и ситуацию, что сложилась.

Надо на крышу поставить перекатывая. Так легче, проще и понятнее.

А полиция что? Представляю, где-то в Европе вот так бы в аэропорту бросили машину...

В Англии, например, такая брошенная машина сразу бы вызвала подозрение на теракт. Там и надписи везде соответствующие. Ее бы каким-то роботом пополам разрезами, чтобы проверить. А владелец бы не только заплатил штраф, но еще бы отвечал за угрозы теракта.

Ребята, перекиньте на крышу его!

Скриншот комментариев

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