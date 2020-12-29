ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Борисполь" без карантина: пассажирам рассказали все о пересадках в аэропорту

Борисполь, Вторник 29 декабря 2020 07:40
"Борисполь" без карантина: пассажирам рассказали все о пересадках в аэропорту
Пересадку в аэропорту "Борисполь" можно сделать без теста и карантина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

2020 год внес свои коррективы в работу аэропорта "Борисполь", и он перестал быть крупным пересадочным пунктом в Украине. Однако даже за ноябрь пересадку смогли сделать более 13 тысяч путешественников.

Какие сейчас существуют правила для пересадок в аэропорту и к чему приготовиться пассажирам, рассказали в издании Avianews.com.

Пересадка

Если вы путешествуете из одной страны в другую, а пересадка – в аэропорту "Борисполь", то покидать транзитную зону терминала не нужно.

Самое важное – возможность получить посадочный талон на все вылеты, как на рейсы до Киева, так и для вылета из столицы Украины.

После выхода из самолета пассажирам нужно пройти контроль авиационной безопасности и подняться на этаж выше – в зал вылета.

В Украине от пассажиров не требуют проходить карантин или сдавать анализы для перелетов или пересадки. Однако нужно узнать особые условия тестирования и карантина в стране вашего назначения.

Общий зал

Некоторым пассажирам нужно выйти в общий зал терминала во время пересадки, чтобы забрать свой багаж и сдать его на следующий рейс. Такая ситуация возникает обычно у тех, кто купил два разных билета и летит разными авиакомпаниями.

Если у пассажира одно бронирование, то его багаж перегрузят автоматически и ему можно оставаться в транзитной зоне терминала. А вот для выхода в общую зону терминала необходимо пересечь территорию Украины и для этого нужно право безвизового въезда или действующая виза.

Проходить тесты или отправляться на карантин таким пассажирам не нужно, но срок транзита не должен превышать 24-48 часов. У пассажиров должно быть доказательство того, что они покинут пределы страны в пределах установленного срока. Таким доказательством может стать посадочный талон на следующий рейс или распечатка электронного билета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции ввели новые ограничения для путешественников.

А также рассказывали о том, что Израиль будет принудительно изолировать прибывших самолетами, но есть исключения.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Бориспольтранзитаэропорт Бориспольправила

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь