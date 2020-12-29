"Борисполь" без карантина: пассажирам рассказали все о пересадках в аэропорту

Пересадку в аэропорту "Борисполь" можно сделать без теста и карантина (Коллаж РБК-Украина)

2020 год внес свои коррективы в работу аэропорта "Борисполь", и он перестал быть крупным пересадочным пунктом в Украине. Однако даже за ноябрь пересадку смогли сделать более 13 тысяч путешественников.

Какие сейчас существуют правила для пересадок в аэропорту и к чему приготовиться пассажирам, рассказали в издании Avianews.com.

Пересадка

Если вы путешествуете из одной страны в другую, а пересадка – в аэропорту "Борисполь", то покидать транзитную зону терминала не нужно.

Самое важное – возможность получить посадочный талон на все вылеты, как на рейсы до Киева, так и для вылета из столицы Украины.

После выхода из самолета пассажирам нужно пройти контроль авиационной безопасности и подняться на этаж выше – в зал вылета.

В Украине от пассажиров не требуют проходить карантин или сдавать анализы для перелетов или пересадки. Однако нужно узнать особые условия тестирования и карантина в стране вашего назначения.

Общий зал

Некоторым пассажирам нужно выйти в общий зал терминала во время пересадки, чтобы забрать свой багаж и сдать его на следующий рейс. Такая ситуация возникает обычно у тех, кто купил два разных билета и летит разными авиакомпаниями.

Если у пассажира одно бронирование, то его багаж перегрузят автоматически и ему можно оставаться в транзитной зоне терминала. А вот для выхода в общую зону терминала необходимо пересечь территорию Украины и для этого нужно право безвизового въезда или действующая виза.

Проходить тесты или отправляться на карантин таким пассажирам не нужно, но срок транзита не должен превышать 24-48 часов. У пассажиров должно быть доказательство того, что они покинут пределы страны в пределах установленного срока. Таким доказательством может стать посадочный талон на следующий рейс или распечатка электронного билета.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции ввели новые ограничения для путешественников.

А также рассказывали о том, что Израиль будет принудительно изолировать прибывших самолетами, но есть исключения.