Борется за свою жизнь: стало известно о состоянии избитого в Харькове журналиста

В результате конфликта на рынке Барабашово в Харькове серьезно пострадал журналист - видеоооператор 24 канала. О состоянии Вадима Макарюка сообщили на канале.

После избиения у 36-летнего журналиста диагностировали кровоизлияние в головной мозг - он пережил инсульт. Вадим остается в реанимации, врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Он борется за свою жизнь.

К слову, вчера, 9 июня, Вадим Макарюк отмечал свой день рождения. Около 20 журналистов из разных СМИ пришли в больницу, чтобы проведать и поддержать Вадима. Об этом сообщила журналистка София Кальницкая.

Избитый на Барабашово в Харькове журналист в тяжелом состоянии (скрин: facebook.com/vadim.makaryuk)

А редактор харьковского сайта 057.ua Ольга Калениченко написала в Facebook, что Вадим находится в "полусознании".

"Он сжал мою руку. Он не может сейчас дать показаний. Он не может говорить связно, но... сможет! Главное! Это не травма при падении... Он не споткнулся о штатив. Его догоняли. Бежали за ним 10-15 человек. Целенаправленно. Его добивали ногами", - написала Калениченко.

Журналист Вадим Макарюк сразу после избиения (фото: facebook.com)

Напомним, инцидент на рынке "Барабашово" произошел в пятницу, 7 июня. По словам очевидцев, Макарюк снимал происходящее на рынке, когда его атаковали представитель "Национального корпуса" - избили журналиста ногами, разбили видеокамеру и забрали карту памяти с отснятым материалом.

Отметим, что в "Нацкорпусе" рассказывают свою версию событий - неизвестные пытались захватить магазин, арендуемый ветераном АТО. Последний обратился к ветеранским организациям за помощью. А администрация харьковского рынка вызвала полицию

Правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. Против нападавших, личности которых устанавливаются, возбуждено сразу три статьи Уголовного кодекса, в том числе и "Разбой", согласно которой им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве наркоман избил воспитателя и похитил ребенка из садика.

Ранее сообщалось о том, что реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной.