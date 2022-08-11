Бомба замедленного действия: врач рассказала о смертельной болезни сосудов

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине очень высокая. При чем средний возраст больных ежегодно снижается, и сейчас это 45-50 лет (бывают случаи смерти в младшем возрасте). Очень часто люди умирают от аневризмы сосудов.
Об этой болезни рассказала врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
Аневризма сосуда - выпячивание и растяжение стенок сосудов (чаще артерий разного калибра) вследствие утончения стенки.
Они бывают врожденные (реже, сосуды головного и спинного мозга) и приобретенные (через атеросклероз, травмы сосудов, инфекционные процессы, сифилитические поражения)
Чаще всего если размеры аневризмы маленькие, то симптомы отсутствуют. Можно случайно увидеть аневризм при подозрении на другие заболевания. А когда они достигают большого размера - очень большой риск их разрыва.
Аневризма сосудов головного мозга
Чаще это врожденные патологии, и проявляющиеся в возрасте 18-30 лет, могут быть и приобретенными в результате атеросклероза (40-90 лет).
Как возникает?
Эластические волокна обеспечивают сопротивление стенки сосуда артериальному давлению. В случае повреждения волокон их место занимают коллагеновые, чувствительные к воздействию давления.
В результате увеличивается диаметр артерии на поврежденном участке и возникают признаки аневризмы. По мере увеличения диаметра образования стенка истончается и выпячивается.
Симптомы:
Смертельным осложнением аневризмы является ее разрыв и как следствие внутримозговое кровоизлияние (геморрагический инсульт).
Факторы риска:
Как диагностировать?
Обратиться к неврологу, МРТ головного мозга с контрастом, КТ мозга, доплерография и другие обследования назначает невролог при необходимости согласно клиническим данным
Лечат болезнь только оперативным вмешательством – удаляют пораженный сосуд и меняют его на искусственый протез.
Профилактика:
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