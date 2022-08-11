Бомба замедленного действия: врач рассказала о смертельной болезни сосудов

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Украине очень высокая. При чем средний возраст больных ежегодно снижается, и сейчас это 45-50 лет (бывают случаи смерти в младшем возрасте). Очень часто люди умирают от аневризмы сосудов.

Об этой болезни рассказала врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.

Аневризма сосуда - выпячивание и растяжение стенок сосудов (чаще артерий разного калибра) вследствие утончения стенки.

Они бывают врожденные (реже, сосуды головного и спинного мозга) и приобретенные (через атеросклероз, травмы сосудов, инфекционные процессы, сифилитические поражения)

Почему заболевание называют бомбой замедленного действия?



Чаще всего если размеры аневризмы маленькие, то симптомы отсутствуют. Можно случайно увидеть аневризм при подозрении на другие заболевания. А когда они достигают большого размера - очень большой риск их разрыва.

Аневризма сосудов головного мозга

Чаще это врожденные патологии, и проявляющиеся в возрасте 18-30 лет, могут быть и приобретенными в результате атеросклероза (40-90 лет).

Как возникает?

Эластические волокна обеспечивают сопротивление стенки сосуда артериальному давлению. В случае повреждения волокон их место занимают коллагеновые, чувствительные к воздействию давления.

В результате увеличивается диаметр артерии на поврежденном участке и возникают признаки аневризмы. По мере увеличения диаметра образования стенка истончается и выпячивается.

Симптомы:

сильная пульсирующая головная боль,

слабость,

паралич определенных групп мышц,

изменение чувствительности,

боль в глазах;

тремор конечностей,

возможно ухудшение зрения и координации.

Смертельным осложнением аневризмы является ее разрыв и как следствие внутримозговое кровоизлияние (геморрагический инсульт).

Факторы риска:

Курение.

Стрессы.

Ожирение.

Сахарный диабет.

Эндокардит.

Гипертоническая болезнь.

Как диагностировать?



Обратиться к неврологу, МРТ головного мозга с контрастом, КТ мозга, доплерография и другие обследования назначает невролог при необходимости согласно клиническим данным



Лечат болезнь только оперативным вмешательством – удаляют пораженный сосуд и меняют его на искусственый протез.

Профилактика: