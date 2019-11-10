Наш большой добряк: украинцев просят помочь избитым в Киеве ветерану АТО с женой

В Киеве неизвестные напали на ветерана АТО с женой, и пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии. Бойца 90-го батальона Игоря Панова с позывным Хан вместе с супругой Оксаной обнаружили в подъезде жилого дома на лестничной площадке этой ночью между этажами с проломленными головами. Как рассказала волонтер Татьяна Руденькая в своем Facebook, соседи звуков борьбы или кокого-либо конфликта не слышали.

На чету Пановых было совершено нападение в их собственном доме.

Пострадавшие находятся в Киевской городской клинической больнице №17.

Обоим срочно провели операции.

"При трепанации черепа у Хана началось сильное кровотечение, была большая кровопотеря. Делали 16 переливаний, Оксане немного меньше. Оба находятся в коме и на аппаратах искусственной вентиляции", - рассказала волонтер.

В Киеве напали на ветерана АТО Игоря Панова с позывным Хан с женой (Фото: facebook.com)

Отмечается, что состояние у женщины стабильно тяжелое, но несколько лучше, чем у Игоря - она реагирует на раздражители. Медики намерены пробовать давать зондовое питание.

У Хана травма гораздо тяжелее - ему постоянно вводят адреналин и препарат для выравнивания давления. Кроме многочисленных костной обломков зафиксированы сильные гематомы головного мозга. Организм ветерана не воспринимает ничего, кроме воды. Волонтер говорит, что у защитника Украины разбита половина лица.

Сообщается, что у полиции пока нет подозреваемых.

"Нашли их соседи. Никто не слышал ни ссор ни криков или потасовки! Били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью. Каждый день будут давать список необходимых лекарств!" - рассказала Руденькая.

Волонтер призвала всех неравнодушных оказать помощь нашему защитнику с женой и дала номер карточки для желающих выслать средства для приобретения необходымых лекарств.

"У Хана нет никого, кроме нас! Пока списки забираю и закрываю я. Кто хочет помочь 4149629383767209 Грубенюк с пометкой благотворительный взнос Хан!" - говорится в публикации.

Руденькая добавила, что знает Панова с 2015 года и называет ветерана "наш большой добряк".

Пользователи сети просто шокированы инцидентом и не понимают, какой человек мог совершить такое зверское нападение.

Боже, может мы не люди? Или люди, но не все? Что делается с нашим народом? Нас просто уничтожают, всеми методам;

Боже, помоги патриотам.

Молимся;

Это преступление нечисти, которая поддерживает Путина. Охота на ветеранов, проукраинских граждан, началась. Власти наплевать на это.

Началось, ребята, надо быть начеку;

Исцели Господи, дай силы и здоровья. Пусть восторжествует добро!

Скрин комментариев