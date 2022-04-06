Большинство украинцев получили "травму свидетеля": симптомы, и как побороть

"Война является травмирующей ситуацией не только кто находится в городах боевых действий, но и кто даже просматривает фотографии, особенно из Бучи. Когда получаем травму, не принимая непосредственное участие в боевых действиях, не находясь в местах боевых действий - это травма свидетеля", - пояснил он.

Эта травма может возникать даже, когда вы листаете ленту новостей.

Почему возникает травма свидетеля и симптомы

Вы представляете, что в этой ситуации могли быть вы, ваши близкие.

Ощущение беспомощности и вины, что не можете помочь пострадавшим и как-то повлиять на то событие, которое это вызвало. Вина, что вы остались невредимым и живым.

Возникает чувство гнева, злости и желание отомстить тому, кто совершил это действо или наоборот холодная ярость.

Что делать, когда вы получили травму свидетеля

Разговаривайте с родными, близкими.

Старайтесь не смотреть новостей, особенно из зоны боевых действий.

Старайтесь не смотреть больше фото которые вас травмировали, меньше их постить у себя на страничке, для этого есть публичные люди, блогеры и СМИ.

Заботьтесь о соседях, близких, родных.

Помогайте своей стране, занимайтесь волонтерством, помогайте стране чем сможете и что умеете!

Старайтесь делать то, что делали до войны.

Больше старайтесь гулять на свежем воздухе.

Читайте книги.

Помогайте своим детям учить уроки.

Старайтесь больше двигаться, заниматься физкультурой.

Помните, что все в жизни заканчивается и война также.