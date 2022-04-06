Большинство украинцев получили "травму свидетеля": симптомы, и как побороть
После того, как большинство украинцев увидела фото и видео зверств военных РФ в Гостомеле, Буче и других городах, они получили стресс. Его еще называют травмой свидетеля.
Что означает этот термин, и как его быстрее преодолеть рассказал невролог и психиатр Евгений Скрипник.
"Война является травмирующей ситуацией не только кто находится в городах боевых действий, но и кто даже просматривает фотографии, особенно из Бучи. Когда получаем травму, не принимая непосредственное участие в боевых действиях, не находясь в местах боевых действий - это травма свидетеля", - пояснил он.
Эта травма может возникать даже, когда вы листаете ленту новостей.
Почему возникает травма свидетеля и симптомы
Вы представляете, что в этой ситуации могли быть вы, ваши близкие.
Ощущение беспомощности и вины, что не можете помочь пострадавшим и как-то повлиять на то событие, которое это вызвало. Вина, что вы остались невредимым и живым.
Возникает чувство гнева, злости и желание отомстить тому, кто совершил это действо или наоборот холодная ярость.
Что делать, когда вы получили травму свидетеля
Разговаривайте с родными, близкими.
Старайтесь не смотреть новостей, особенно из зоны боевых действий.
Старайтесь не смотреть больше фото которые вас травмировали, меньше их постить у себя на страничке, для этого есть публичные люди, блогеры и СМИ.
Заботьтесь о соседях, близких, родных.
Помогайте своей стране, занимайтесь волонтерством, помогайте стране чем сможете и что умеете!
Старайтесь делать то, что делали до войны.
Больше старайтесь гулять на свежем воздухе.
Читайте книги.
Помогайте своим детям учить уроки.
Старайтесь больше двигаться, заниматься физкультурой.
Помните, что все в жизни заканчивается и война также.
Напомним, ранее невролог рассказал всю правду о капельнице "для профилактики и чистки сосудов".
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.