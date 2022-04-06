ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Большинство украинцев получили "травму свидетеля": симптомы, и как побороть

Новина українською →
Среда 06 апреля 2022 11:02
Большинство украинцев получили "травму свидетеля": симптомы, и как побороть Фото: Что такое травма свидетеля и как ее побороть (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

После того, как большинство украинцев увидела фото и видео зверств военных РФ в Гостомеле, Буче и других городах, они получили стресс. Его еще называют травмой свидетеля.

Что означает этот термин, и как его быстрее преодолеть рассказал невролог и психиатр Евгений Скрипник.

"Война является травмирующей ситуацией не только кто находится в городах боевых действий, но и кто даже просматривает фотографии, особенно из Бучи. Когда получаем травму, не принимая непосредственное участие в боевых действиях, не находясь в местах боевых действий - это травма свидетеля", - пояснил он.

Эта травма может возникать даже, когда вы листаете ленту новостей.

Почему возникает травма свидетеля и симптомы

Вы представляете, что в этой ситуации могли быть вы, ваши близкие.

Ощущение беспомощности и вины, что не можете помочь пострадавшим и как-то повлиять на то событие, которое это вызвало. Вина, что вы остались невредимым и живым.

Возникает чувство гнева, злости и желание отомстить тому, кто совершил это действо или наоборот холодная ярость.

Что делать, когда вы получили травму свидетеля

Разговаривайте с родными, близкими.

Старайтесь не смотреть новостей, особенно из зоны боевых действий.

Старайтесь не смотреть больше фото которые вас травмировали, меньше их постить у себя на страничке, для этого есть публичные люди, блогеры и СМИ.

Заботьтесь о соседях, близких, родных.

Помогайте своей стране, занимайтесь волонтерством, помогайте стране чем сможете и что умеете!

Старайтесь делать то, что делали до войны.

Больше старайтесь гулять на свежем воздухе.

Читайте книги.

Помогайте своим детям учить уроки.

Старайтесь больше двигаться, заниматься физкультурой.

Помните, что все в жизни заканчивается и война также.

Напомним, ранее невролог рассказал всю правду о капельнице "для профилактики и чистки сосудов".

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны