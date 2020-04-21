Где больше всего шансов "подцепить" коронавирус: Комаровский раскрыл правду

Карантин из-за коронавируса в Украине введен 12 марта по 24 апреля. С каждым днем инфекция распространяется с большей силой и людей волнует вопрос, в каких местах риск заразиться больше всего. На этот вопрос дал ответ известный украинский педиатр - доктор Комаровский. Он сообщил, что самый большой риск - это находиться в тесном контакте с зараженным COVID-19.

По словам доктора, самый опасный путь заражения - это нахождение с больным в одной палате. Именно поэтому медики заражаются от пациентов.

"На первом месте однозначно окажется больничная палата интенсивной терапии — несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь — это вообще идеальный способ встретиться сразу с 10 инфицирующими дозами", - сказано на сайте Комаровского.

Помещение с большим количеством людей находится на втором месте по опасности заразиться. Замкнутые пространства представляют наибольшую опасность для здорового человека.

"Особое место — дома для людей преклонного возраста и людей с инвалидностью: по сути это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза — это смертельный риск, плюс все постоянно мерзнут, поэтому никакого проветривания, плюс частое применение дыхательной аппаратуры", - рассказал Комаровский.

После перечисления этих опасных мест, вы должны понимать, почему во время карантина запрещены именно они.

"Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство из них встретится и общество сформирует коллективный иммунитет. Добиться этого за зиму и весну не получится, но летом обязательно станет легче — откроются окна, отключится отопление (нормализуется влажность), люди чаще будут встречаться и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в помещении, нагреваются на солнце дверные ручки, увеличится количество ультрафиолета. Мы все, в конце концов, научимся мыть руки", - подытожил врач.

Как мы ранее писали, способны помочь бесспиртовые антисептики от Covid-19: Комаровский раскрыл правду.