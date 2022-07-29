Больше, чем секс! Вот почему молодые мужчины предпочитают женщин постарше

Мужчину привлекает опыт

Некоторые молодые люди ищут мудрость и знания, которых у них еще не было в жизни. Женщина же символизирует именно такую мудрость, которой она может поделиться с младшим партнером, в том числе и в сексе. В свою очередь, женщину может привлекать высокая энергия или пыл молодости.

Это подкрепляет эго мужчины

Когда молодой человек может привлечь или понравиться старшей женщине, это говорит о его эго. Он чувствует это достижением, если старшая женщина считает его интересным, и не только в постели.

Такие отношения максимально "прозрачны"

Молодых мужчин привлекает прозрачность, которую демонстрируют женщины постарше. Если у них есть вопросы, они получают ответы, просто спрашивая. С молодыми женщинами это не всегда так легко - приходится догадываться и выпытывать, почему она обиделась и т. д.

Такие женщины эмоционально стабильны

Мужчины не любят драмы, которые могут устраивать молодые неопытные девушки. А с женщиной старше шанс эмоциональных "качелей" значительно меньше. Такие отношения могут быть полноценными и свободными от путаницы, что молодые мужчины считают успокаивающим и привлекательным.

Женщины постарше демонстрируют уверенность

То, как она разговаривает, слушает и ходит, вызывает уверенность в каждой сфере ее жизни. Она не пытается никого убедить, потому что она верит в себя и свои способности. Мужчин любого возраста привлекает эта характеристика.

Такая женщина может взять все под контроль

В отношениях между опытными женщинами и младшими мужчинами часто контроль берет на себя женщина. Она планирует свидания, ночевки, поездки и другие мероприятия. Она также готова время от времени баловать парня. Каждый человек, независимо от возраста, открыт для того, чтобы его немного побаловали.