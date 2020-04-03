Кто больше всего пострадает от коронавируса: названы отрасли

Коронавирус в мире инфицировал уже более миллиона человек. Пандемия наносит небывалый урон мировой экономике. По прогнозу специалистов, из-за COVID-19 на 1% сократится глобальная экономика. Больше всего пострадают отрасли, которые связаны с передвижением людей за границы государств. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В первую очередь огромные убытки понесут те отрасли, где важно физическое взаимодействие людей (розничная продажа, гостиничное дело, индустрия развлечений, транспорт).

Сокращение доходов бизнеса приведет к массовой безработице. Масштаб последствий для глобальной экономики от пандемии коронавируса будет зависеть от того, сколько продлится карантин.

Специалисты из ООН сообщают, что при самом ужасном сценарии в 2020 году мировой ВВП, вместо роста на 2,5%, сократится на 0,9%. При этом спад может оказаться еще более значительным, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале нынешнего года.

Отмечается, что пострадают, как развитые страны, так и очень бедные, так как последние только и выживали з счет туризма.

Как мы ранее писали, украинские туроператоры изменили правила выплаты компенсаций и отмены туров.