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Кто больше всего пострадает от коронавируса: названы отрасли

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 12:44
Кто больше всего пострадает от коронавируса: названы отрасли
От коронавируса пострадает экономика (Коллаж РБК-Украина)

Центр новостей ООН сообщил, что от коронавируса глобальная экономика сократится на 1%

Коронавирус в мире инфицировал уже более миллиона человек. Пандемия наносит небывалый урон мировой экономике. По прогнозу специалистов, из-за COVID-19 на 1% сократится глобальная экономика. Больше всего пострадают отрасли, которые связаны с передвижением людей за границы государств. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

В первую очередь огромные убытки понесут те отрасли, где важно физическое взаимодействие людей (розничная продажа, гостиничное дело, индустрия развлечений, транспорт).

Сокращение доходов бизнеса приведет к массовой безработице. Масштаб последствий для глобальной экономики от пандемии коронавируса будет зависеть от того, сколько продлится карантин.

Специалисты из ООН сообщают, что при самом ужасном сценарии в 2020 году мировой ВВП, вместо роста на 2,5%, сократится на 0,9%. При этом спад может оказаться еще более значительным, если ограничительные меры будут действовать и в третьем квартале нынешнего года.

Отмечается, что пострадают, как развитые страны, так и очень бедные, так как последние только и выживали з счет туризма.

Как мы ранее писали, украинские туроператоры изменили правила выплаты компенсаций и отмены туров.

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