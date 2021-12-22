Не больше 20 граммов в день: диетолог развенчала мифы про орехи

Орехи не должны быть жареными

Запомните, орехи должны быть свежими, а не жареными. Чтобы извлечь всю пользу от орехов, необходимо есть их сырыми. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен утрачиваются.

Покупайте орехи в скорлупе

Желательно покупать орехи в скорлупе. Очищенные и упакованные в пакеты, они быстро окисляются и приобретают вкус прогорклого масла. Очистите и ешьте их сырыми, чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамин Е. Подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи - это не лучший выбор.

Орехи - калорийный продукт

Это действительно так. В 100 граммах орехов 690 ккал. Это обусловлено наличием жиров в виде полезных полиненасыщенных кислот. Интересно, что люди, которые потребляют всю горсть орехов в день, имеют более низкие риски развития ишемической болезни сердца, онкологических болезней и низший риск преждевременной смерти. Но речь идет всего о 20 граммах орехов, не стоит есть их больше.

Это касается употребления всех видов орехов, а не какого-либо вида по отдельности. Такое количество не помешает вашей фигуре и не вызовет тяжести в желудке.

Орехи - аллергенный продукт.

Это правда. Орехи относятся к высокоаллергенным продуктам. Нужно быть осторожными людям с наклонностью к белковой аллергии, а также непереносимостью к другим видам орехов. Имеются противопоказания при болезнях ЖКТ, некоторых кожных болезнях, при гиперфункции щитовидной железы.