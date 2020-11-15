Большая ошибка: медик четко объяснила, какие процедуры не нужны при коронавирусе легкой формы

Для диагностики коронавируса одним из популярных медицинских исследований стала компьютерная томография (КТ) легких. Но врач-пульмонолог Светлана Гук раскритиковала этот способ диагностики. По ее мнению, КТ - это пустая процедура для больных коронавирусом, которая не влияет на выбор способа лечения пациента. Также ни в коем случае при легком течении болезни не следует употреблять антибиотики.

В интервью "Укринформу" Светланы Гук сказала, что во время КТ люди получают большую дозу облучения. А потому она советует не делать заранее компьютерную томографию.

"Если пациент за положительным ПЦР, мы знаем диагноз или нет сомнений, чем человек болеет, потому что есть потеря вкуса, обоняния и тому подобное, то КТ не имеет никакого значения. Его вообще не надо назначать – он не несет информации относительно тактики лечения пациента с ковид", - отметила Гук.

Медик объясняет, что для больного пациента КТ уже не имеет никакого значения. Процедура нужна только, когда от нее зависит определение диагноза.

"Когда нужно делать КТ (от него зависит постановка диагноза) - значит нужно, и если оно лишнее, а вы делаете и спустя две недели повторяете, а еще спустя две недели - опять, то это бессмысленно и вредно", - подчеркнула врач.

Кроме того, пульмонолог выразила возмущение тем, что антибиотики сейчас в свободной продаже и благодаря этому больные с легкими симптомами употребляют их, а когда действительно нужно купить, в аптеках препаратов нет.

"Антибиотики не должны быть в свободной продаже, как и другие сильнодействующие препараты. Но если врач клинически чувствует, что уже пора давать антибиотик или гормон, то должен бы выписать препарат и наблюдать за пациентом или отправить в больницу. А у нас все в свободном доступе, и попробуй сегодня что-то купи - ряд препаратов не достать, все раскупили на запас, чтобы принимать, едва температура перевалит за 37", - заявила она.

Напомним, ранее семейный врач рассказал, в каких случаях нужно делать компьютерную томографию легких.

Также ранее мы писали, что украинский эпидемиолог заявила о том, что миру грозит уже третий вирус, вакцины от которого до сих пор еще не создали.