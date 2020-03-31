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Мы больных вылечили: врач заявил, что коронавирус мог появится в Украине еще в декабре

STYLERКоронавирус    31.03.2020 - 07:03
Мы больных вылечили: врач заявил, что коронавирус мог появится в Украине еще в декабре
Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Первые пациенты с подозрением на коронавирус могли появиться в Украине намного раньше

Коронавирус в Украине был официально подтвержден у 548 человек, 13 зараженных скончались, 8 человек уже выздоровели. Первый пациент с COVID-2019 был зарегистрирован в стране 3 марта. Житель Черновцов вернулся 26 февраля из Италии и через несколько дней он почувствовал ухудшение самочувствия.

Однако главный врач центральной городской клинической больницы города Ивано-Франковска Тарас Масляк предположил, что первые пациенты с коронавирусом в Украине могли появиться еще в конце декабря 2019 года. Такие выводы он сделал после того, как получил результаты экспресс-тестов на COVID-2019 и проанализировал результаты компьютерной томографии у нескольких пациентов.

"Мы должны делать выводы на основе доказательной лаборатории, по тестам, по другим результатам исследования. На сегодня мы подозреваем, что эта проблема скорее всего была здесь с декабря месяца, возможно двое пациентов даже погибли. Но было более десятка людей, которых мы вылечили. Подтверждение COVID-2019 мы делаем не только по тестам, но и с помощью КТ и рентгенографии, и конечно ПЦР. На основе суждений мировой медицины КТ подтверждает наличие заболевания: отображается матовым легким, или, как говорят, "диссеминированным туберкулезом легких", - заявил Масляк в комментарии для издания "Галка".

Он отметил, что все украинцы должны строго придерживаться карантина и не стоит ставить под сомнения меры, которые принимают власти и медики.

"Если сказано, что в стране карантин, то должно быть именно так, а не гулять по паркам и озерам. Мы должны выстоять 1-2 месяца, чтобы потом не горевать за теми, кто умер из-за нашей халатности и безответственности! Мы должны собрать свои силы и мужество, чтобы выполнять то, что рекомендуют медики и власти. Я рад тому, что мы практически довели до выздоровления людей, у которых подозревали коронавирус. Есть надежда, что мы двигаемся в правильном направлении", - сказал врач и отметил, что в Ивано-Франковске на данный момент находится 75 пациентов с пневмонией.

"На данный момент у нас есть 75 пациентов с пневмониями. 3 дня назад мы получили тесты на коронавирус: украинские и китайские. Как одни, так и другие, являются доказательными. Но вероятность этих быстрых тестов всего 65%. Достоверный диагноз подтверждает ПЦР. Быстрый тест на коронавирус был подтвержден у 36 пациентов (из 75). Однако для достоверного диагноза мы ждем результаты ПЦР (полимеразной цепочной реакции)", - объяснил Масляк.

Напомним, ранее врачи перечислили все симптомы коронавируса, которые могут проявляться у пациентов.

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