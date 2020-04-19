Больных коронавирусом больше в десятки раз: ученые ошеломили заявлением

Коронавирусом больны в десятки раз больше людей, чем показывается в официальных источниках. К такому выводу пришли ученые, которые провели исследование в начале апреля. В штате Калифорния было проведено исследование согласно которому уже в начале апреля вместо официальной 1 тысячи заболевших коронавирусом чисто потенциально больных составляет от 48 до 82 тысяч. При этом результаты исследования были опубликованы совсем недавно.

Широко распространенное тестирование антител в одном из округов в штате Калифорния выявило гораздо более высокую распространенность коронавирусной инфекции, чем предполагалось по официальным данным. Полученные результаты также указывают на то, что вирус является менее смертоносным, чем предполагают нынешние оценки глобального числа случаев заболевания и смертности. Но некоторые ученые выразили обеспокоенность по поводу точности тестов, используемых в таких исследованиях, поскольку большинство из них не показывали реальную картину. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Анализ крови примерно 3300 человек, проживающих в округе Санта-Клара, проведенный в начале апреля, показал, что каждый 66-й человек был заражен SARS-CoV-2. На основе этого вывода исследователи оценивают, что от 48 000 до 82 000 из примерно 2 миллионов жителей округа были инфицированы вирусом. В то время официальные цифры об инфицировании около 1000 человек резко контрастируют с результатами исследований.

Результаты исследования являются одними из первых из более чем 12 "серологических исследований", проводимых в городах по всему миру, чтобы попытаться оценить истинный уровень заболеваемости среди населения в отсутствие широкого диагностического тестирования.

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