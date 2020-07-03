Больные начали выходить из дома: львовский врач назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

В начале карантина большинство граждан, в том числе и во Львове старательно соблюдали все рекомендации Минздрава и не нарушали карантинных запретов. Но после ослабления карантинных мероприятий люди расслабились и снова стали собираться в общественных местах, перестали носить маски и соблюдать дистанцию.

Заместитель директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник назвал причины постоянной растущего количества пациентов с COVID-19 в регионе. В интервью для ТСН он отметил, что в начале карантина уровень наполненности больниц и количество тяжелых пациентов и летальных случаев были намного ниже.

"С ослаблением карантина, 11 мая, наша область вошла в него без существенного снижения уровня заболеваемости. Этот уровень держался некоторое время, и большинство населения, видимо, восприняло это послабление, как полное отсутствие карантина. Люди перестали использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, соблюдать дистанцию и начали заниматься другими вещами, которые вызывают распространение заболеваемости. Больные, или легкие больные начали выходить из домов и находиться в местах массового скопления людей", - объяснил Берник.

Он добавил, что во время карантина были люди, которые снимали видео в больницах и рассказывали, что ситуация с коронавирусом раздута и опасности на самом деле нет.

"Эту информацию они распространяли в массы, и люди поверили. У нас немалое население в области, поэтому не всегда найдутся те, чьи знакомые или близкие заразились коронавирусом. А когда это уже лично коснетесь их, то люди начинают верить, ходить на обследования и лечиться", - рассказал врач.

Кроме того, на цифры существенно повлияло и количество тестов, которые стали проводить. По словам Берника, в начале карантина в день делали в среднем 300 тестов, сейчас – 1000 тестов. Сначала результаты обрабатывались в течении 2-3 недель, сейчас результаты приходят значительно быстрее.

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