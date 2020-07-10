Больные коронавирусом не заразны: украинский инфекционист сделал заявление

Коронавирус не так опасен, как люди себе это представляют. Такую точку зрения озвучил киевский инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский. По словам медика, сейчас очень много пациентов без симптомов, но они не опасны, если у вас нет контакта с ними.

Врач рассказал, что украинцы даже не подозревают, что у кого-то может быть положительный тест на COVID-19. Но от бессимптомного больного можно заразиться только при тесном контакте.

"Они (больные, — Ред.) не заразны. Так считают многие исследователи. Возможно, человек с бессимптомной формой опасен только при близком контакте — пользовании общей посудой, поцелуях", - рассказал Дубровский "Фактам".

Дубровский еще раз напомнил, что коронавирус передается воздушно-капельным путем и призвал не устрашать украинцев новыми мифами о COVID-19.

Напомним, что в Украине все еще действует карантин, так как число больных коронавирусом не перестает увеличиваться и не снижается. В стране обязателен масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

Как мы ранее писали, в Украине граждане после возвращения из стран "красной зоны" обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию, а также установить в своем смартфоне мобильное приложение "Дій вдома".