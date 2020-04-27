Когда больной коронавирусом наиболее опасен для окружающих

Коронавирус наиболее активно передается за день до появления симптомов у инфицированного. Поэтому, как утверждают ученые, эффективность масок состоит в том, что ее ношение может предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован.

Ношение маски поможет предотвратить невольное распространение инфекции теми, кто уже инфицирован, но еще не догадывается об этом, поскольку не почувствовал симптомов. Ведь особая коварность коронавируса состоит в длительном инкубационном периоде. Об этом заявил профессор Кристиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité.

Ученый со ссылкой на новейшие исследования и математические модели рассказал, что 44 процента случаев заражения окружающих происходят до появления симптомов у носителя вируса.

"Инфицированные наиболее заразны за день до появления симптомов. При этом большая часть инфекционной активности заканчивается уже через четыре дня после появления симптомов. Если у кого-то в течение четырех дней были симптомы, он почти перестал быть заразным. А через неделю наличия симптомов он больше не заразен", - заявил ученый.

Однако профессор уточнил, что речь в данном случае не идет о тяжелых случаях, требующих госпитализации. В момент подключения таких пациентов к аппаратам искусственной вентиляции легких, наиболее пораженного вирусом органа, риск заражения для медицинского персонала как раз весьма высок.

Напомним, что Трамп и Макрон согласились с необходимостью реформирования ВОЗ.