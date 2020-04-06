Больной коронавирусом киевлянин рассказал о болезни: у меня не было кашля

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1319 человек. Основными симптомами Covid-19 медики называют высокую температуру и кашель. Но есть и исключения. О своей истории болезни рассказал киевлянин Павел Гуськов. Мужчина изначально думал, что у него грипп и обратился в частную клинику, где коронавирус ему не диагностировали, и он лечился дома. После 10 дней дома, температура у Павла подскочила до 38.7 и он снова обратился к частным медикам.

"Я предполагаю, что заболел 2 марта. У меня было состояние как будто грипп. Я тогда сам начал пить антибиотики, витамины и за неделю у меня все будто прошло. Но через 10 дней, 12 марта, у меня существенно повысилась температура до 38,7. И тогда я поехал в частную клинику, чтобы провериться", - рассказал Павел ТСН.

Мужчина сообщил, что за всю болезнь у него не было основного симптома - кашля.

"Температуры не было, было недомогание, горло болело, кашля не было. И в течение всей болезни у меня не было кашля", - рассказал он.

Отметим, что Павел до болезни был во Франции, он думает, что именно там заразился.

"Я дважды обращался в частную клинику. Впервые 12 марта, они меня обследовали и назначили лечение. (Поставили диагноз) какой-то там острый синусит и ринит. И никто не подумал, что у меня может быть COVID-19. И я с 12 по 18 марта был на домашнем лечении, и уже 18 марта, когда у меня опять была высокая температура, я снова обратился в частную клинику, и тогда мне посоветовали обратиться также к терапевту, не только к лору. И терапевт назначил томограмму легких. Когда они сделали снимки, было видно, что у меня уже высокая степень двусторонней пневмонии и плеврит. Меня направили в этот же день в Александровскую больницу", - сообщил он.

В больнице экспресс-тест не показал Covid-19, инфекцию выявил лишь повторный анализ.

"Прямо там сделали экспресс-тест на коронавирус, он был отрицательным. Но с учетом двухсторонней пневмонии, меня положили с этим диагнозом. Проходил курс лечения от пневмонии. Затем, 19 марта, они взяли у меня мазок и 21 марта он показал, что у меня COVID-19. Потом сделали повторный анализ, и уже была окончательная информация, что у меня вирус", - признался Павел.

Также киевлянин рассказал, что в больнице его лечили от пневмонии - уколами антибиотиков, после пяти дней лечения - температура упала.