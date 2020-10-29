Доктор Комаровский объяснил причины ложных КТ и ПЦР-тестов

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, почему ПЦР-тест и компьютерная томография (КТ) не всегда проявляют коронавирус у пациента с симптомами COVID-19. В случае, если получили отрицательный ПЦР-тест, но имеете только незначительный кашель или насморк, врач советует оставаться дома, чтобы не повышать риски для себя и других.

Как объяснил педиатр на своем сайте, во время ПЦР-теста пациент может получить ложноотрицательные результаты и наоборот, анализ может показать COVID-19 в организме, которого на самом деле нет.

Также, со слов Комаровского, не у всех больных коронавирусом есть осложнения и они имеют поражения легких. А потому, говорит врач, если COVID-19 не поразил легкие, компьютерная томография вряд ли покажет болезнь.

При этом больной коронавирусом человек, который получил неверный отрицательный ПЦР-тест, не соблюдая самоизоляции, продолжает заражать окружающих.

Комаровский призвал всех, кто имеет подобные симптомы к COVID-19, оставаться дома и лечиться. Таким образом, вы обезопасите как себя, так и других людей от респираторных инфекций.

"Поэтому сидите дома, если чувствуете себя плохо, если есть симптомы ОРВИ. Самоизолируйтесь и лечитесь", - добавил Комаровский.

Напомним, ранее Евгений Комаровский дал важные советы, чтобы уменьшить вероятность заболевания коронавирусом. Врач призвал, в частности, избегать мест с большим скоплением людей и изолироваться от общества пожилым людям.

Также украинский педиатр сообщил, что не все люди могут заболеть коронавирусом. Поскольку у некоторых людей есть врожденный иммунитет против COVID-19.