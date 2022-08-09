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В больнице Севастополя травили крыс, но убили российских военных: детали

Оккупантов гробят даже в больницах (скриншот: YouTube/russianchurch)
Автор: Светлана Мащенко

Российские военные массово отравились ядом для крыс в Севастопольском госпитале.

Об этом рассказал журналист Роман Цимбалюк.

Что известно

Инцидент произошел в 1472 военно-морском госпитале в городе Севастополь (полное название - Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "1472 военно-морской клинический госпиталь" Министерства обороны РФ).

На данный момент сообщается о 8 погибших, а также 18-ти - в тяжелом состоянии. Военнослужащие РФ находятся в реанимации.

Фото: 1472-й военный госпиталь (facebook)

Руководство решило потравить крыс и убило своих

По словам Романа Цимбалюка, руководство больницы решило потравить крыс, разбросав по всему госпиталю яд для грызунов, включая кухню.

Яд попал в продукты питания и убил российских военных.

Отметим, что недавно военных в одном из госпиталей Крыма посетил путинист Филипп Киркоров.

Ранее мы писали, что в России военного без ног не пустили в маршрутку.

Также сообщалось, что в Турции поляки избили российских туристов, а персонал просто наблюдал еще и "повесил" все на россиян.

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