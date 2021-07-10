В больнице Кривого Рога пациент шокировал видео из палаты: "все вонючее, грязное, зас***ное"

Мужчина рассказал, что в больнице "тысячке" - Коммунальное предприятие "Криворожская городская клиническая больница №2" Криворожского городского совета" - людям, которых прооперировали, приходится спать на грязных старых дырявых безразмерных матрасах со следами гнили, пятнами мочи и засохшей крови.

"Вот на таких матрацах люди после операции лежат... Все вонючее, грязное, засс**ное", - говорит пациент, показывая палату на четыре койко-места.

Также в его палате в хирургическом отделении на 6-м этаже стоит унитаз без крышки, над умывальником нет зеркала, в помещении неубранный мусор.

"Пытались повозмущаться врачам. Пришли, нахамили, нагрубили нам. Сказали, чтобы мы с дома приносили, если нам что-то не нравится. Ну вот такая вот история. Это Кривой Рог", - сказал мужчина.

Видео: в Кривом Роге в хирургическом отделении больницы ужасные условия

Пользователей сети шокировали подобные условия в больнице, и люди принялись активно обсуждать увиденное. Некоторые местные жители отмечают, что подобная ситуация наблюдается не только в отделении хирургии, но и вообще в больнице, и не одной.