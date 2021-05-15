В больнице Киева умерла разведчица-снайпер: возвращалась на фронт после каждой операции (фото)

Предварительный диагноз у Гранецкой - острый лейкоз.

Сообщается, что несколько недель назад состояние военной резко ухудшилось.

Ольге Леонидовне в ходе лечения от рака делали операции, после которых она возвращалась на фронт.

Снайпер-разведчик Ольга Гранецкая (фото: facebook.com/nikoloz.giorgadze.7)

Как сообщила волонтер Юлия Щербань в своем Facebook, прощание с Гранецкой состоится в воскресенье, 16 мая, в Виннице в Доме офицеров. Мероприятие пройдет с десяти до одиннадцати утра.

Военную похоронят на Аллее Славы на центральном городском кладбище.

Также Щербань рассказала в комментарии "Суспільному", что Гранецкая в перерывах между операциями возвращалась на Донбассе, так как мечтала о победе.

"39 - температура шесть дней держалась. Девушки, которые там были, "выгоняли" ее на лечение. А она говорила: "У меня еще недоделанные дела". Она хотела, чтобы все было так, как надо", - говорит волонтер.

У Ольги Леонидовны осталась мать и две сестры.

Гранецкая родилась 27 апреля 1983 года в селе Юровка в Козятинском районе. Служила по контракту с 2007 года в Козятинском РВК, была радиотелефонисткой в 101-м отдельном полку связи (с 2012 года, в/ч А1660).

После начала российской военной агрессии против Украины Ольга стремилась попасть на фронт. В 2016 году ее перевели в 93 ОМБр "Холодный Яр". Воевала в артиллерийской разведке.

В 2017-м перевелась в 131-й отдельный разведывательный батальон, выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчика (2-й категории) в первой разведроте.

Военная ВСУ Ольга Гранецкая (фото: facebook.com / Юлия Щербань)