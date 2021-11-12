UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей "неостоматаз", который предназначен для животных, и чуть не умер. Отмечается, что все произошло в туалете больницы.

Так, инцидент произошел в поликлинике №4 на улице Ломаной, сообщили в Telegram-канале "Днепр Сейчас".

В частности, после инъекции у мужчины началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта.

Впоследствии после инъекции мужчина потерял сознание и ему сразу оказали помощь медики. Также на место происшествия сразу вызвали сотрудников полиции.

Кроме того, в туалете на полу правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Детали инцидента устанавливаются.

В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей (t.me/dnipro_now)

Ранее мы сообщали, что в Полтавской области мужчина не подпускал врачей к жене.

Также мы писали, что в Днепре спасли пациента, которого за границей признали неизлечимым.

Читайте РБК-Украина в Google News
больница