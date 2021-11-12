В больнице Днепра мужчина вколол себе препарат для животных и едва не умер (фото)

В частности, после инъекции у мужчины началась наркотическая передозировка, судороги и пошла пена изо рта.

Впоследствии после инъекции мужчина потерял сознание и ему сразу оказали помощь медики. Также на место происшествия сразу вызвали сотрудников полиции.

Кроме того, в туалете на полу правоохранители нашли шприц и ампулу от препарата.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии. Сейчас полицейские пытаются установить его личность. Детали инцидента устанавливаются.

В Днепре мужчина вколол себе препарат от вшей (t.me/dnipro_now)