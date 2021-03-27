В больнице Бердичева судья избила семейного врача до сотрясения мозга

Об инциденте проинформировали полицию, и затем дело передали на расследование в ГБР, которое будет проверять не только поведение судьи Алла Шевчук, но и действия медиков.

Как рассказала о происшествии сама пострадавшая - 45-летний семейный врач высшей категории Наталия Маслий, ЧП произошло 5 марта. В амбулатории семейной медицины №5, где она работает, в коридоре внезапно вспыхнул скандал. Медик пошла проверить, что случилось. Как выяснилось, инициатором конфликта стала пожилая семейная пара, которая перешла из "грязной" зоны в "чистую", возмущаясь, что их долго не принимает врач.

Врач Наталия Маслий (фото: subota.online)

Отмечается, что в медучреждении предоставляют услуги обычным больным и тем, у кого есть подозрение на коронавирус. Эти две группы пациентов для безопасности и предотвращения распространения инфекции разделены между собой - одних принимают в чистой зоне без дополнительных средств защиты, другие (с явными симптомами, температурой и подозрением на COVID-19) ожидают в "грязной" зоне.

"В 14:30 в кабинет зашла женщина со скандалом, с претензией, что к ним долго не выходит врач, она ждет уже полтора часа. Через минут 10 зашел с таким же скандалом, что к ним никто не выходит, ее муж. Я как раз была занята пациентом", - вспоминает Маслий.

Когда семейный врач вышла, чтобы успокоить супругов, агрессивные пациенты просто ее избили.

"Старшая сестра мне сказала, что там люди скандалят и снимают все на мобильный телефон. Я вышла, чтобы их успокоить, ведь из-за шума не могла послушать пациентов. Вышла в коридор, пыталась им объяснить, что сейчас очередь и я их приму позже. Закрыла рукой экран телефона, чтоб не снимали, а они мне вывернули руку. Синяки есть на одной руке и на второй. Хватали за халат, за грудь. Он спереди взял меня за шкибарки, и тут я услышала сзади удар. Свидетели говорят, что меня еще били сзади ногами", - рассказала врач.

После этого агрессивные пациенты покинули больницу, а саму Маслий с травмами госпитализировали.

Врач Наталия Маслий была госпитализирована после избиения пациентами больницы (фото: subota.online)