Больница "Феофания" угодила в неприятный скандал: делали вакцинацию вне очереди

"Комиссией будет проверена информация о фактическом трудоустройстве лиц, получивших вакцинацию от COVID-19 согласно спискам клинической больницы "Феофания" в этом заведении", - рассказал Ляшко.

Что известно о вакцинации в "Феофании"

По данным издания, в больнице массово вакцинировали от коронавируса по предварительной записи. Медики сообщили, что вакцинация проводилась остатками вакцины. Любой желающий мог обратиться в больницу и стать в очередь на вакцинацию. Им просто назначали дату и время прививки.

Есть информация, что врачи использовали не только остатки вакцин, но и дозы, которые были предназначены для медиков. В документах якобы указывали вакцинированных как сотрудников больницы.

Для проверки больницы главный санитарный врач привлек регионального координатора Киева Василия Животенюка.

Что выяснил координатор

По словам Животенюка, вакцинация в "Феофании" остаточными дозами вакцины не проводилась вообще.

"Мобильная бригада приезжает только сделать прививку. Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинету вакцинации и списку медиков, заверенным печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека и это медик. Только постфактум выяснилось, что кое-кто из вакцинированных не медик, а блогер", - объяснил Животенюк.

В больницу мобильные бригады приезжали вакцинировать медиков более пяти раз. В медучреждении работает более 1700 медиков. Сколько на данный момент уже получили вакцину – неизвестно. Также на данный момент неизвестно, сколько было вакцинировано людей, которые не работают в больнице.

Известно о двух случаях, но в обоих люди были уверены, что получили остаточные дозы вакцины.

"Я имею расписку главного врача, которая гарантирует, что в списках, которые он предоставляет, исключительно работники больницы. Он несет ответственность за недостоверность информации в списках", - добавил Животенюк.

Что сейчас происходит в "Феофании"

Вакцинацию в больнице прекратили, а по номеру телефона, по которому люди записывались на прививку, говорят, что информация уже неактуальная и вакцинация уже не проводится.