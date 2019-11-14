Когда болит живот: Супрун рассказала, как лечить синдром раздраженного кишечника

Уляна Супрун рассказала про синдром раздраженного кишечника (СРК), который многие могут спутать с гастритом, панкреатитом или банальным запором из-за некоторой схожести симптомов. Экс-руководительница Минздрава на своей странице в Facebook объяснила, как распознать СРК от других причин боли в животе и что нужно делать для лечения.

В мире распространенность этого синдрома колеблется от 14 до 45%, и у женщин он встречается вдвое чаще, чем у мужчин.

Проявления СРК бывают разные. Согласно Римскими критериями IV, диагноз синдрома ставят, если есть боли в животе, которые сопровождают изменения в частоте или в процессе дефекации и/или консистенции кала (диарея или запор). Такое должно быть минимум раз в неделю в течение 3 месяцев без видимых органических причин. Могут быть также боль в животе после еды и вздутие, а также слизь в кале.

Часто СРК сопровождают сонливость, тошнота, боль в спине или мочевом пузыре и могут быть дополнительными диагностическими критериями.

Супрун рассказала про синдром раздраженного кишечника (Фото: pixabay.com)

Чтобы исключить другие диагнозы, делают общий анализ крови, определяют скорость оседания эритроцитов, уровень С-реактивного белка, и делают тест на антитела при целиакции (к тканевой трансаминазы). С-реактивный белок может быть маркером воспалительных заболеваний кишечника. А вот УЗИ, колоноскопия, определение скрытой крови в кале, анализ на паразитов и водородный дыхательный тест (тест на переносимость лактозы) особенно никак не помогут..

Есть по крайней мере два типа болезни: СПК-Д - с подавляющим диареей, СПК-С - с преимущественным запором, и иногда выделяют смешанный.

Что вызывает синдром раздраженного кишечника

Почти в 90% случаев причиной СПК является определенная пищевая непереносимость: бобовых, жирной пищи, косточковых фруктов, подсластителей, лактозы или каких овощей.

Во многих случаях исключение глютенсодержащих продуктов из рациона людей даже без целиакии приводило к улучшению их состояния. А возвращение глютена - к ухудшению снова. В случае СРК глютен может нарушать барьерную функцию эндотелия кишечника и тем самым участвовать в патогенезе.

Также причиной СПК становится инфекция - острый бактериальный, вирусный или вызванный простейшими гастроэнтерит. Это бывает в 20% случаев.

Особенно рисковыми являются длительные инфекции с высокой температурой и в раннем возрасте.

Как лечить синдром раздраженного кишечника

Ешьте продукты, богатые пищевыми волокнами. Желательно не отмахиваться от цельнозернового хлеба, отрубей, коричневого риса, перловки. В случае СПК фруктов и овощей надо есть не более 3 порции в день, а одна порция - это 80 граммов.

Тем, кто страдает от диареи, нужно избегать сорбитола. У кого запоры и метеоризм - выбирайте овсянку и льняное семя.

Пейте больше воды, травяные чаи, а вот чая и кофе - максимум 3 чашки в день. Алкголь и газированные напитки - чем меньше, тем лучше. "Ситро" следует исключить полностью.

Также могут помочь пробиотики.

Медикаментозное лечение подбирают в зависимости от симптомов и их тяжести. Прежде всего, направляют терапию на большое зло, если лечить все и сразу трудно.

Супрун рассказала про синдром раздраженного кишечника - СРК (Фото: РБК-Украина)

Первое звено - это спазмолитики. Их дополняют изменениями рациона и образа жизни. Если СРК сопровождается запорами в течение 12 месяцев, то нужно слабительное (линаклотид). Если есть диарея, то прописывают лоперамид, хотя некоторые последние рекомендации его исключили, потому что с болью в животе он не помогает. Зато возможно использование лекарств, связывающие желчь (холестирамин), и тем самым не дают ей становиться причиной диареи.

Трициклические антидепрессанты могут уменьшить боль и проявления диареи, хотя они имеют свои побочные эффекты. Если они неэффективны, то возможно назначение синтетических ингибиторов обратного захвата серотонина (СИЗРив).

Также эффективными является когнитивно-поведенческая терапия и гипноз!