Болить волосся при розчісуванні? Дерматолог пояснила, у кого може бути дивний синдром

Відчуваєте дивний біль у волоссі? Алерголог та дерматолог розкриває правду про триходинію - неочікуваний стан, що вражає шкіру голови без видимих змін.

Що таке триходінія?

Чи відчували ви колись дивний біль у волоссі, хоча шкіра голови виглядала абсолютно здоровою? Виявляється, це не просто дивна примха організму, а цілком реальний медичний стан, відомий як триходинія. Ще у 1996 році італійський дерматолог Альфредо Ребора вперше описав цей синдром, що характеризується больовими відчуттями в волосистій частині голови за відсутності видимих змін шкіри. Його дослідження допомогли виділити триходинію як самостійну клінічну одиницю.

"Триходинія – це справді цікавий та часто недооцінений стан. Багато пацієнтів описують дуже неприємні відчуття, які можуть суттєво впливати на їхню якість життя. Важливо розуміти, що це не 'вигаданий' біль, а реальна проблема, яка потребує уваги та правильного підходу", - розповідає дерматолог.

За даними різних досліджень, триходинія зустрічається досить часто серед людей з проблемами волосся - від 14 до 34% пацієнтів, які страждають на андрогенетичну та осередкову алопецію, відчувають і цей дискомфорт. Цікаво, що у жінок цей симптом діагностується значно частіше, особливо у віці від 20 до 50 років.

Хто ж перебуває у групі ризику?

За словами Ольги Тарнавської, особливу увагу на можливі симптоми триходинії варто звернути пацієнтам, які живуть у стані хронічного стресу, мають високий рівень тривожності, а також тим, хто вже мав в анамнезі дерматологічні проблеми зі шкірою голови.

Які ж фактори можуть провокувати появу цього незвичайного болю? Дерматолог виділяє кілька ключових механізмів:

Порушення мікроциркуляції та венозний застій у шкірі голови

Недостатнє кровопостачання може призводити до подразнення нервових закінчень та виникнення больових відчуттів.

Психоемоційні розлади (тривожність та депресія)

"Стрес має величезний вплив на наш організм, і шкіра голови не є винятком, – пояснює Ольга Тарнавська. – Тривожні стани та депресія можуть підвищувати чутливість центральної нервової системи, що призводить до сприйняття болю навіть за відсутності органічних причин у шкірі голови".

Гіперандрогенія у жінок

Підвищений рівень чоловічих статевих гормонів може посилювати запальні реакції в шкірі голови, роблячи нервові закінчення більш вразливими та сприйнятливими до болю.

Як же проявляється триходинія?

Пацієнти описують свої больові відчуття по-різному. Це може бути пекучий, колючий або ниючий біль. Інтенсивність варіює від ледь помітного дискомфорту до вираженого болю, який може заважати звичайній повсякденній діяльності.

Ольга Тарнавська звертає увагу на характерні скарги пацієнтів.

"Дуже часто люди скаржаться на неприємне почуття тяжкості або стягнутості шкіри голови. Характерною ознакою є зв'язок болю з дотиками - наприклад, під час розчісування волосся або носіння головних уборів навіть без сильного тиску", - каже фахівець.

Нерідко спостерігається посилення симптомів після пережитих стресових ситуацій або в періоди підвищеного психоемоційного напруження. Іноді замість класичного болю пацієнти можуть відчувати печіння або свербіж шкіри голови.

Важливо також відзначити, що у багатьох пацієнтів з триходинією спостерігається посилене випадіння волосся, яке може бути пов'язане з андрогенетичною або телогеновою алопецією. Біль при триходинії може бути несиметричним і локалізуватися в певній зоні голови, а іноді навіть "мігрувати", що ускладнює визначення точного характеру проблеми.

"При підозрі на триходинію лікарю необхідно не лише ретельно оглянути шкіру голови, але й звернути увагу на психоемоційний стан пацієнта. Нерідко у таких випадках спостерігаються ознаки тривожності, дратівливості та навіть депресії", - зазначає експерт.

Що ж робити, якщо ви зіткнулися з подібними симптомами?

Якщо причину триходинії вдалося виявити, лікар може рекомендувати комплексний підхід, спрямований на усунення провокуючих факторів. Мінімізація стресу за допомогою медитації, йоги або дихальних вправ може мати позитивний ефект.

"Основна мета догляду – зниження подразнення шкіри, покращення мікроциркуляції та запобігання дії травмуючих факторів. Ми рекомендуємо використовувати для миття волосся лише теплу (не гарячу!) воду та м'які шампуні без агресивних сульфатів і парабенів, з нейтральним pH та заспокійливими компонентами, такими як алое вера, пантенол або екстракт ромашки", - зазначає Ольга.

Для чутливої шкіри голови особливо важливо не терти, а обережно промокати мокре волосся м'яким рушником. Слід уникати використання гарячого фена, прасок та плойок. Розчісувати волосся потрібно акуратно, використовуючи м'яку щітку без гострих зубців.

"Поліпшити мікроциркуляцію та зняти напругу в шкірі голови допомагає м'який масаж, - додає дерматолог.

"Якщо є ознаки запалення, може бути корисним застосування заспокійливих та протизапальних лосьйонів, масок та, у деяких випадках, топічних кортикостероїдів за призначенням лікаря", - резюмує лікар.