"Болить голова", "я втомилася", "давай не сьогодні": що робити, якщо кохана постійно не хоче сексу?

Про фразу відмовки від сексу через те, що "болить голова" - ходять навіть анекдоти. Бо не може ж вона боліти щовечора, цілий місяць. Але чоловікам не до сміху. І усі намагання розбудити у коханій пристрасть закінчуються провалом. Як на це реагувати чоловікові та чи можна щось з цим зробити?

Як реагувати на постійні відмовки від коханої чоловікам, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

За словами експерта, чоловікам не варто панікувати у таких ситуаціях та складати руки. Потрібно лише докласти трохи зусиль і сексуальне життя у стосунках прийде у норму.

"Що робити, якщо кохана постійно не хоче? Ситуація, звісно, неприємна. Ви стараєтеся, фліртуєте, а у відповідь чуєте: "Я втомилася" або "Давай не зараз". І це вже "не зараз" триває другий місяць. Що робити? Панікувати й думати, що все пропало? Ні! Потрібно діяти, але з розумом", - радить сексолог.

Завжди шукайте причини проблеми

Він рекомендує чоловікам шукати причину постійних відмовок та звернути увагу на те, чим він сам може допомогти коханій жінці.

По-перше, не варто робити вигляд, що все нормально. Якщо щось явно змінилося, це не час мовчати. Проблеми в ліжку - це дзвіночок, який часто сигналізує про інші речі: втому, стрес, образи або навіть банальну рутину.

"Почніть з розмови. Але важливо: без претензій і звинувачень. Скажіть, наприклад: "Я відчуваю, що щось змінилося. Давай поговоримо, щоб зрозуміти, як ми можемо це виправити", - пояснює Віталій Курсік.

Візьміть на себе частину побуту

По-друге, оцінюйте ситуацію комплексно. Може, вона дійсно виснажена? Побут, робота, діти - усе це висмоктує сили.

"Спробуйте допомогти. Нехай один вечір буде тільки для неї: ви готуєте вечерю, ви прибираєте, ви турбуєтеся. Це не тільки жест турботи, але й спосіб нагадати їй, чому вона закохалася саме в вас", - радить експерт.

Не забувайте про романтику

Він додає, що не варто забувати про дуже важливий елемент стосунків - романтику.

"По-третє, додайте романтики. Ні, це не про стандартний "вечір зі свічками". Запросіть її туди, де ви давно не були. Напишіть несподіване повідомлення, просто обійміть її серед дня", - рекомендує Віталій Курсік.

Він пояснює, що жінкам потрібна емоційна близькість, і якщо її немає, про секс вони думають в останню чергу.

Подивіться на себе її очима

Крім того, експерт радить чоловікам звернути увагу на самого себе і свою поведінку - можливо потрібно потурбуватися не тільки про свою кохану?

"І останнє: погляньте на себе. Коли ви востаннє займалися спортом, дивували її чи навіть просто робили комплімент? Можливо, ви трохи розслабилися й теж став рутинними. Подумайте, як оживити не тільки її інтерес, але й свій образ у її очах", - каже він.

Пам’ятай, що небажання - це не вирок, а сигнал до змін. Тож не здавайтеся, будьте уважними та не бійтеся шукати нові способи бути ближчими. Все у ваших руках!