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Болезни и убытки: астролог назвал главных неудачников ноября

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 06:27
Болезни и убытки: астролог назвал главных неудачников ноября
Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для кого из знаков Зодиака ноябрь 2019 станет месяцем полным жизненных испытаний - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп 2019 подскажет, кому из знаков Зодиака стоит быть во всеоружии, чтобы отразить все удары судьбы, которые им уготовали звезды в ноябре. Известнейший астролог Павел Глоба в своем прогнозе называет троих представителей зодиакального круга, которые в конце осени столкнутся с различными трудностями, начиная потерей финасов и заканчивая неладами со здоровьем.

Телец

Тельцам эксперт рекомендует быть осмотрительными. Они могут столкнуться с обманом или попыткой нажиться на их доброте. Недоброжелатели не дремлют, уверен Глоба, и советует Тельцам особую бдительность проявлять во всем, что касается денег. Представителям знака в ноябре стоит воздержаться от сомнительных финансовых вложений и необдуманных растрат.

Болезни и убытки: астролог назвал главных неудачников ноября

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Дева

Девы в ноябре будут заниматься выяснением отношений с близкими и коллегами по работе. При этом мелкие ссоры, способные перерасти в затяжной конфликт, будут возникать буквально на пустом месте. Чтобы избежать неприятностей, Павел Глоба советует Девам научиться сдержанности и освоить искусство дипломатии. В конце осени лишь переговоры позволят сберечь мирные и добрые отношения.

Скорпион

А вот Скорпионам в ноябре следует заняться своим здоровьем и внимательнее прислушаться к тревожным сигналам, которые подает организм. В конце осени неизбежно ухудшение состояния здоровья. Павел Глоба считает, что у Скорпионов могут обостриться болезни, связанные с позвоночником и сосудами, и рекомендует пройти обследование у специалистов.

Стоит отметить, что ранее Павел Глоба в своем астропрогнозе назвал знаки Зодиака, которым ноябрь принесет удачу в финансовой сфере.

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