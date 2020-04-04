Болезни сердца и ожирение: Супрун рассказала, как не испортить здоровье на карантине

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

На карантине оставаться физически активным так же важно, как и тщательно мыть руки и сохранять дистанцию, подчеркнула Супрун

На карантине из-за коронавируса украинцы, оставаясь в своих домах, уменьшают риски заразиться SARS-CoV-2 или стать его распространителем, но как "побочный эффект" у граждан снижается уровень физической активности. Уляна Супрун обратила внимание на соответствующие недостатки добровольного дистанцирования и дала полезные советы, как их минимизировать.

Бывший руководитель Минздрава отметила в своем Facebook, что уже сейчас появляются прогнозы последствий такого изменения в образе жизни.

В частности, американские ученые предполагают, что закрытие школ из-за пандемии COVID-19 значительно усилит эпидемии детского ожирения.

"Кроме этого, малоподвижный образ жизни наиболее вероятно сделает свой вклад в появление и осложнения сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета второго типа, увеличение избыточного веса и ожирения. Поэтому сейчас быть физически активным, так же важно, как и тщательно мыть руки и сохранять дистанцию", - написала Супрун.

Медик напоминает, что даже во время карантина вполне возможно выполнять физические упражнения и заниматься спортом, только нужно это делать сознательно и без ущерба для себя и других.

"Прежде всего, важно делать перерывы между длительным сидением. Если вы смотрите кино, работаете за компьютером и т.д., обязательно вставайте каждые 20-30 минут, разминайтесь, потягивайтесь, делайте небольшие активности 3-5 минут. Такие активные перерыва - это уже весомый вклад в сохранение здоровья", - говорится в публикации.

Выходите на пробежки: 30-60 минут бега на свежем воздухе могут быть очень полезными для иммунитета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Но важно соблюдать элементарные правила безопасности: избегать мест скопления людей и соблюдать дистанцию 1,5 - 2 метра, отмечает Супрун.

В этом контексте важно учитывать запреты на парки и скверы, которые начнут действовать в Украине с 6 апреля!

Бегайте в одиночестве и регулируйте интенсивность нагрузки, посоветовала она.

"Лучше бежать короткую дистанцию, но регулярно, чем выйти на длинную пробежку раз в неделю. Сегодня важно сохранять иммунитет, поэтому лучше воздержаться от интенсивных тренировок", - написала медик.

Спортзалы сейчас закрыты на карантин, и дома можно спокойно уделить час времени, чтобы размяться и выполнить упражнения с собственным весом.

"Приседания, отжимания от пола, различные вариации планки и мостика, упражнения для кора, скакалка и обруч укрепляют мышцы и связки. А еще - помогают "сжечь" часть калорий, которое раньше вы тратили на дорогу до работы и домой", - говорит Супрун.

Также экс-чиновник отметила, что опытные спортсмены в межсезонье, даже когда нет угрозы подхватить вирус, снижают нагрузку и интенсивность тренировок. Ведь любая нагрузка - это стресс для организма, и если уровень такого стресса повышен, защитные механизмы организма ослабевают.

"Тренировка должны оставаться умеренными и взвешенными, чтобы не "подрывать" иммунитет. Сейчас самое время заняться йогой дома, помедитировать и сделать растяжку", - призвала она.

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