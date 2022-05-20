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Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми надо немедленно к врачу

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Пятница 20 мая 2022 13:19
Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми надо немедленно к врачу Какие симптомы заболеваний печени (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

К заболеваниям печени могут вести несколько путей - употребление жирной пищи, злоупотребление алкоголем и другое.

Медики рассказали про первые признаки и симптомы заболеваний этого важного органа, пишет Express.

Последнее исследование показало, что признаки болезни могут появляться ближе ко рту.

Речь идет о варикозном расширении вен пищевода. Оно развивается в пищеводе, трубке, соединяющей горло с желудком.

Варикоз пищевода развивается, когда приток крови к печени блокируется тромбом. Они также могут быть вызваны рубцовой тканью на печени.

Причина развития варикозного расширения вен пищевода заключается в том, что крови необходимо найти способ обойти закупорку.

В результате тромб попадает в мелкие кровеносные сосуды; те, которые не предназначены для перевозки больших объемов крови.

Впоследствии эти сосуды могут протечь или даже разорваться, вызывая кровотечение, которое может быть опасным для жизни.

Симптомы варикозного расширения вен пищевода включают:

• Рвота большим количеством крови
• Черный, дегтеобразный стул
• Головокружение
• Потеря сознания

Если у вас появились данные симптомы - вам нужно обязательно показаться к врачу.

Кроме того, пациенты с жалобами также могут пройти процедуру, позволяющую проверить варикоз. Варикозное расширение вен пищевода вызывается тяжелым рубцеванием печени, тромбом или паразитарной инфекцией.

Как мы ранее писали, медики назвали болезни, которые можно определить по запаху тела.

Кроме того, врач назвал 5 вещей, которые могут увеличить риск рака кожи.

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