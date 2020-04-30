Эти болезни при коронавирусе самые опасные: полный список

Коронавирус в Украине был диагностирован у 10 406 человек. С начала пандемии в стране умер уже 261 человек и по словам медиков, все жертвы COVID-19 имели в анамнезе сопутствующие заболевания.

Эксперты выяснили, какие именно хронические заболевания значительно повышают риск заражения и летальный исход у пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в отчете от организации ISARIC, пишет издание Daily Mail.

Самыми опасными сопутствующими заболеваниями у человека являются деменция, ожирение, астма, сахарный диабет и болезни почек. Более 50% инфицированных страдают одним или сразу несколькими заболеваниями. Смертность у пациентов с деменцией на 39% выше средней статистической. Также высокая вероятность летального исхода есть у пациентов с ожирением, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – почти на 29% выше. Каждый пятый пациент с диабетом попадает в самую опасную группу.

Хронические заболевания почек имеет около 15% пациентов, а 14% - страдают астмой.

Среди всех инфицированных тяжелое течение болезни и проблемы с дыханием наблюдается меньше всего у курильщиков – это 10%. Хотя эксперты отмечают, что в процентном соотношении количество курильщиков среди населения намного превышает эту цифру.

"Если вы здоровы, то у вас есть хороший буфер. Ваш организм в состоянии справиться с болезнью. Но если у вас есть нарушения, то ваши системы просто выходят из строя", - отметил эксперт в области сердечно-сосудистых исследований, профессор Навид Саттар.

Медики добавляют, что при диабете и коронавирусе, повышается уровень сахара в крови и она становится похожей на патоку. Именно это часто приводит к летальному исходу.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус мутировал в 11 различных типов и не все их них опасные.